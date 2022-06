Genoa, pazza idea Mertens: il punto sull’incredibile trattativa

Reduce da una stagione complicatissima, culminata con la retrocessione in Serie B, il Genoa vuole rinascere e tornare in Serie A. La dirigenza lavora incessantemente in sede di mercato per rinforzare la rosa del grifone.

I rossoblu tornano, quindi, nel campionato cadetto dopo 15 anni consecutivi di Serie A.

Nelle ambizioni della società, però, c’è la volontà di ritornare subito nel massimo campionato.

Quattro allenatori, due presidenti: stagione da dimenticare

Il Genoa visto negli ultimi anni di Serie A sembra lontano parente di quella squadra che lottava nella parte sinistra della classifica e che annoverava giocatori del calibro di Diego Milito e Thiago Motta. Dopo tante stagioni fatte di sofferenze e salvezze ottenute in extremis i rossoblu sono retrocessi in Serie B. Genova è una piazza bella e calorosa ma l’apporto dei tifosi non è bastato per evitare la B. Quello che è mancato nell’ambiente genoano è stata la stabilità, e lo si è visto anche sul campo. Durante l’ultimo campionato sulla panchina del grifone, infatti, si sono alternati ben quattro tecnici e due presidenti.

Dopo aver portato la squadra alla salvezza, Davide Ballardini era stato confermato in sella alla panchina rossoblu. Una serie di risultati negativi ha portato, però, all’esonero del tecnico che, ad inizio novembre, è stato sostituito da Andriy Shevchenko. L’avventura dell’ucraino ex Milan dura solo due mesi e, dopo una partita con Abdoulay Konko allenatore ad interim, è stato ingaggiato Alexander Blessin. Con il tedesco in panchina il grifone ha avuto nuova verve ma ciò non è bastato per la salvezza.

Nel novembre 2021, inoltre, Enrico Preziosi lascia il Genoa dopo più di vent’anni. La società viene rilevata dal gruppo statunitense 777 Partners con la presidenza affidata al dott. Alberto Zangrillo.

Mercato per rinascere: Mertens è più di un’idea

Per riportare in auge il club più antico d’Italia la nuova proprietà vorrebbe dar vita ad un progetto che vedrebbe come primo passo l’immediato ritorno in Serie A. Nel mirino del grifone sarebbe, dunque, finito il belga Mertens.

Secondo quanto riportato da La Repubblica il direttore sportivo rossoblu, Johannes Spors, avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante belga. Purtroppo per i tifosi rossoblu, però, non si tratta di Dries attaccante e leggenda del Napoli. Si tratta, infatti, di Lennart Mertens, classe ’92 che nell’ultima stagione ha segnato 12 reti in 27 presenze nella serie cadetta belga. Potrebbe essere lui uno dei prossimi colpi per la rinascita del grifone.