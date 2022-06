Clamoroso fuori programma al matrimonio di Locatelli: l’audio svela tutto, tifosi in tilt

Clamoroso fuori programma al matrimonio del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli: l’audio svela tutto, tifosi in tilt.

Tra i video del matrimonio di Manuel Locatelli spunta fuori un clamoroso audio fuoriprogramma, web e tifosi scatenati: le parole dette svelano tutto del mercato bianconero.

L’estate per i calciatori è inevitabilmente un momento di pausa e per questo anche un’ottima occasione per festeggiare importanti avvenimenti.

Con l’arrivo del caldo e della pausa dai campionati sono tantissimi i giocatori di Serie A e non solo ad approffitare del momento per fare alcune delle cose che lo svolgimento della stagione impedisce.

Tra queste il matrimonio occupa una parte importantissima e sempre attuale tra le notizie di calciomercato e la spasmodica attesa delle prime amichevoli.

La scorsa estate, quella dell’Europeo vinto dall’Italia, in diversi giocatori azzurri avevano scelto il momento felice per compeire la tanto attesa proposta alle proprie compagne.

Tra questi c’è Manuel Locatelli.

L’ex Sassuolo passato una anno fa alla Juventus è infatti convolato a nozze con Thessa la sua compagna nonchè persona a cui il mediano azzurro dedica ogni suo gol.

La festa si è svolta mercoledì 22 giugno e tanti sono stati i compagni ed ex compagni di squadra invitati dal Locatelli.

Da Mattia Perin a Federico Peluso passando per gli inevitabili Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Proprio gli ultimi tre si sono resi partecipi di un clamoroso fuoriprogramma: un audio udibile in una storia Instagram di Peluso rivela degli incredibili dettagli sul mercato della Juventus.

L’audio inatteso durante i festeggiamenti: ecco l’incredibile indizio di mercato

Al matrimonio di Manuel Locatelli erano quindi presenti i suoi due compagni di nazionale e alla Juve Chiellini e Bonucci.

I due, amici da anni e compagni di tantissime avventure, hanno inevitabilmente parlato di svariati argomenti ed in particolare di Juve.

I due hanno per anno condiviso il centro della difesa bianconera ma il recente passaggio di Chiellini a Los Angeles ha portato alla separazione dell’inossidabile duo che però non ha smesso di collaborare in tutto e per tutto.

Parlando del mercato in entrata dei bianconeri Chiellini e Bonucci sono stati involontariamente intercettati dall’ex compagno di squadra Peluso e l’audio ha subito scatenato il web.

Nel frastuono della musica si può infatti sentire come Chiellini faccia a Bonucci tre nomi che potrebbero far parte dell’attacco della Juve 2022/2023: Chiesa, Di Maria e Berardi.

Il primo è già bianconero, il secondo potrebbe diventarlo a breve mentre il terzo è attualmente solo una voce, ma sentire pronunciare questi tre nomi dall’ex capitano dei piemontesi ha subito alzato l’attenzione del web e dei tifosi.

Difficile dire se fosse solo una speranza esternata da Chiellini o se sotto ci sia qualcosa di più ma di certo le prossime settimane regaleranno nuove informazioni in merito.