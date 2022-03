Il bomber è ad un passo dal Milan: l’incredibile soffiata di Klopp spiazza tutti

Ormai non ci sono più dubbi: Paolo Maldini ha scelto il nuovo attaccante titolare da regalare a Pioli per la prossima stagione ed è Klopp a svelare il nome caldissimo che ha spiazzato i tifosi.

Il Milan è al lavoro per concludere nel più breve tempo possibile l’operazione che regalerebbe a Pioli un attaccante di livello internazionale, con caratteristiche diverse da quelli presenti in rosa.

Il Milan è concentrato sul presente ma ha già iniziato a programmare la prossima stagione, in modo da continuare la crescita degli ultimi anni. I rossoneri, dopo tanti anni bui, sono tornati competitivi nel campionato italiano e, dopo il secondo posto della scorsa stagione, proveranno a far di tutto per vincere lo scudetto.

A otto giornate dal termine la squadra di Pioli è ufficialmente prima classifica, con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Inter (che ha però una partita da recuperare). Il lavoro fatto dalla società, da Pioli e dalla squadra dal post lockdown fino a ora è stato eccezionale, ma la crescita non è finita. Infatti il Milan vuole tornare protagonista anche in Champions League dopo l’esperienza di questa stagione. Per farlo, Maldini deve rinforzare una rosa buona ma con ancora alcune lacune anche rispetto a Inter e Juventus in Serie A.

Uno degli obiettivi della società era quello di regalare a Pioli un centravanti da affiancare agli esperti Ibrahimovic e Giroud. L’occasione è arrivata dal Liverpool e il Milan non vuole lasciarsela sfuggire.

LEGGI ANCHE –> Napoli, brutta tegola per Spalletti: stagione finita per lui, sostituzione urgentissima

“È una leggenda, chi lo prende fa un affare”

Nonostante non sia una primissima scelta nell’attacco del Liverpool, ha contribuito a scrivere la storia recente del club con gol decisivi. Nella stagione 2018-19 ha inciso il suo marchio sulla vittoria della Champions League dei Reds con una doppietta nella storica rimonta in semifinale ai danni del Barcellona e ha segnato il gol del definitivo 2-0 nella finale contro il Tottenham.

Klopp ha voluto elogiare Divock Origi definendolo una leggenda del club e affermando come debba di diritto entrare nella storia del Liverpool. “Se allenassi un’altra squadra, tenterei di prenderlo. Ero convinto che sarebbe successo l’anno scorso visto che giocava poco. Mi sorprende vedere come le altre società pensino che non puoi essere un giocatore forte se sei una riserva al Liverpool. Divock è straordinario”. Parole che faranno sicuramente piacere ai tifosi rossoneri, pronti ad accogliere per la prossima stagione un giocatore celebrato in questo modo da uno dei migliori tecnici del mondo.

LEGGI ANCHE –> Atalanta – la mossa furba del club: ecco come usciranno vincitori in ogni caso

Origi ha solamente 26 anni e arriverebbe a Milanello a parametro zero. Tutto pende dalla parte giusta della bilancia e Maldini è pronto a sferrare l’attacco decisivo per assicurarselo.