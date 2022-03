Chelsea, ex bomber confessa una pesante verità: “Abramovich? Ecco cosa succederà”

Un ex bomber del Chelsea ha parlato di Abramovich ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su di lui che rivelano una verità che pochi conoscevano.

La questione Abramovich continua a convogliare protagonisti. Questa volta a dire la sua ci ha pensato un ex importante figura del Chelsea, che non si è morso la lingua nel dire ciò che pensa.

Negli ultimi giorni Roman Abramovich è tornato al centro del dibattito. Il suo addio al Chelsea a causa del congelamento dei beni di sua proprietà ha portato non pochi problemi al club londinese, tra i quali il divieto di vendere biglietti ai tifosi per i match casalinghi di Premier League a Stamford Bridge.

Tuttavia, delle clamorose dichiarazioni da parte del premier ucraino Zelensky hanno svelato un retroscena inaspettato, che nessuno si sarebbe aspettato.

Abramovich, la sorprendente posizione di Zelensky

Il premier ucraino Zelensky ha rivolto un clamoroso appello al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, chiedendogli di non sanzionare Roman Abramovich, in quanto secondo lui l’oligarca russo può avere un ruolo decisivo per trovare un accordo di pace, data la sua vicinanza con Vladimir Putin. Ha aggiunto che Abramovich si starebbe muovendo per la pace stessa, dunque non avrebbe senso sanzionarlo per il ruolo diplomatico che ricopre.

Delle dichiarazioni che hanno smosso il mondo, in particolare un importante personaggio calcistico ucraino che nelle ultime settimane si sta mobilizzando per sensibilizzare sulla folle realtà che ha travolto l’Ucraina nella guerra voluta dalla Russia.

Le parole di Shevchenko

L’ex bomber del Chelsea di Abramovich Andrij Shevchenko è rimasto di stucco per le dichiarazioni del premier del suo paese. Nelle ultime settimane l’ex giocatore è intervenuto il più possibile per sensibilizzare sul terribile conflitto che ha colpito la sua terra. Sheva ha dato la sua voce per la causa, diffondendo tramite qualunque mezzo il dramma che sta accadendo: tramite interviste, televisione, radio e social network.

Dopo l’appello di Zelensky a Biden, Shevchenko ha rilasciato delle chiare dichiarazioni che si allontanano dalla posizione presa dal premier. Le parole dell’ex bomber del Chelsea: “Abramovich ed io abbiamo avuto una lunga storia di amicizia, ma non credo che potrà più essere la stessa da ora in poi”. Delle dichiarazioni che mostrano un punto di vista del tutto opposto rispetto a Zelensky.