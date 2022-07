Il mercato continua, la Juve vuole mettere il turbo: stretta per due obiettivi urgentissimi

Il mercato è ufficialmente iniziato e le trattative in corso entrano nel vivo. La Juventus vuole stringere per i suoi obiettivi per arrivare in ritiro con un organico in gran parte definito.

La palla passa alla dirigenza con Cherubini e Arrivabene impegnati a trovare la quadra sulle trattative in corso.

I bianconeri devono puntellare diversi reparti e costruire una squadra idonea al gioco di Massimiliano Allegri.

Tanta carne al fuoco, la Juventus prova a chiudere

La Juventus si appresta a rivoluzionare il suo organico in questa sessione di mercato. L’operazione è iniziata già a gennaio con gli arrivi di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach e di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Proprio intorno al serbo la dirigenza juventina sta cercando di costruire il nuovo attacco bianconero. Sono in via di definizione le trattative che portano a due parametri zero non da poco: Paul Pogba e Angel Di Maria. Il francese da tempo sembra aver accettato di tornare a Torino mentre per l’argentino la trattativa è stata più complicata del previsto. L’inserimento del Barcellona, infatti, ha fatto tentennare il Fideo che dopo giorni di riflessione ha, però, scelto la Vecchia Signora per presentarsi al mondiale in Qatar in piena forma.

Non solo Di Maria, la Juventus vuole mettere il turbo sulle fasce

Una delle zone del campo su cui la Juventus sta concentrando i suoi sforzi di mercato sono le fasce. Il primo tassello dovrebbe essere proprio l’ex Paris Saint Germain a parametro zero. Proseguono a gonfie vele anche i discorsi su Andrea Cambiaso del Genoa. Il classe 2000 può giocare sia a destra che a sinistra e questa duttilità è molto apprezzata da Max Allegri. Un altro argentino è un obiettivo sulla corsia esterna. Si tratta di Nahuel Molina esterno dell’Udinese.

Secondo Tuttosport, la Juventus non avrebbe mollato la pista che porta a Molina e che potrebbe arrivare a Torino a prescindere dall’arrivo di Cambiaso. Vincitore della Copa America con la sua Argentina, Molina nell’ultimo campionato ha collezionato 35 presenze condite da 7 gol e 2 assist. Per lui il club friulano chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

La stagione di Molina non è passata inosservata. Su di lui, infatti, c’è la concorrenza di Fiorentina, Atletico Madrid e Nottingham Forest. La Vecchia Signora, però, rimane la destinazione preferita dell’argentino che a 24 anni sembra pronto per il grande salto.