Alice Campello lascia l’Italia: il dolce messaggio di addio dell’influencer

Come un fulmine a ciel sereno è giunto il momento dell’addio per Alice Campello e Alvaro Morata, la coppia lascia l’Italia. Il messaggio che lascia il web senza parole.

Già da diverso tempo a questa parte i rumors parlavano di un possibile addio di Alvaro Morata alla Juventus, smentito poi dal grande amore che il calciatore ha sempre dimostrato per la sua squadra e non solo. La sua famiglia e gli afferri più cari arrivati insieme ad Alice Campello si trovavano proprio in Italia… invece, il futuro del calciatore nel mondo dello sport continuerà su altri fronti, così come lo stesso ha confermato.

Alice Campello, inoltre, si è subito detta pronta a seguire il marito ovunque vada, così come fermato dal suo messaggio di addio condiviso sui social.

Alice Campello lascia l’Italia

Il giorno in questione è davvero arrivato, e Alvaro Morata ben presto indosserà la maglia dell’Atletico, avviando una nuova vita nel cuore di Madrid con al suo fianco, come sempre, Alice Campello.

La coppia aveva da poco annunciato l’arrivo del quarto figlio, lasciando tutti senza parole, ma il messaggio condiviso in queste ore e scritto da Alice Campello ha visto nuovamente lei e il marito nel mirino dell’attenzione del web.

“Quanto ti amiamo…”

Ebbene sì, a lasciare senza parole il popolo del web troviamo il dolcissimo messaggio che su Instagram ha condiviso Alice Campello, che ha salutato la Juventus la quale per anni è stata la seconda casa e che allo stesso tempo le ha permesso di incontrare la sua anima gemella.

Nel post in questione, infatti, è possibile leggere le seguenti parole scritte dalla Campello: “Quanto amiamo la @juventus , quanto amiamo Torino e quante belle cose ci sono successe qui. Continueremo a tifare da lontano”.