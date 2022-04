Inter, che regalo per Inzaghi: nel mirino una stella del PSG!

L’Inter vuole fare un bel regalo a Simone Inzaghi: i nerazzurri hanno messo nel mirino una stella del PSG per il calciomercato estivo.

Il futuro è uno dei temi più caldi in casa Inter: i nerazzurri vogliono costruire una squadra che possa rimanere competitiva per i prossimi anni. Una nuova pista porta verso Parigi.

Presente e futuro hanno un peso molto importante in questo momento per l’Inter. I nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e, grazie alle recenti tre vittorie consecutive, hanno guadagnato nuovamente la possibilità dii essere padroni del proprio destino.

Le prossime partite saranno fondamentali e la formazione di Inzaghi sa benissimo che non saranno permessi passi falsi: l’obiettivo è il ventesimo titolo di campioni d’Italia e servirà la perfezione per raggiungerlo.

Tuttavia, come anticipato, si parla anche di futuro: la programmazione, soprattutto nel calcio di oggi, è fondamentale per costruire un progetto vincente e duraturo.

La scorsa estate è stata caratterizzata da addii pesanti che hanno costretto la società a trovare soluzioni low cost, ma l’intenzione di oggi è quella di effettuare investimenti mirati per rinforzare la rosa.

Oltre ai nomi noti di Scamacca, Frattesi e Bremer, Marotta e Ausilio starebbero monitorando un profilo del PSG.

Inter, riflettori sulla Torre Eiffel: super obiettivo di mercato

Per il prossimo mercato in entrata sarà decisivo quello in uscita. Eventuali cessioni o addii a parametri zero possono essere cruciali per accumulare un tesoretto da investire. In tal senso, sono praticamente certi dell’addio in tre: Vidal, Vecino e Caicedo, mentre Sanchez resta in bilico. Gli indiziati per una cessione eccellente sono due: De Vrij e Lautaro, con il primo che è più vicino alla cessione per via della situazione contrattuale (scadenza nel 2023).

Una volta delineato il budget, l’Inter programmerà i colpi. Gli obiettivi sono noti, ma ci sono reparti in particolare che hanno bisogno di rinforzi: su tutti, il centrocampo.

La mancanza di alternative per i titolare ha rappresentato un problema: solo Gagliardini potrebbe essere confermato per la prossima stagione, mentre si dovrà decidere il destino di Sensi quando rientrerà dal prestito alla Sampdoria.

Barella, Brozovic e Calhanoglu resteranno i punti fermi, ma l’obiettivo è quello di fornire ad Inzaghi sostituti all’altezza dei titolari.

In particolare, c’è bisogno assolutamente di un vice-Brozovic, l’unico vero insostituibile della formazione nerazzurra. Quando è mancato il croato, l’Inter ha disputato le partite peggiori della propria stagione: il numero 77 ha caratteristiche uniche che lo rendono indispensabile.

Per questo c’è la necessità di trovare un giocatore alternativo che sia simile a lui: il mirino è sul PSG.

Super affare dal PSG: trattativa low cost

Come sempre, la stabilità economica sarà un aspetto fondamentale per il prossimo calciomercato dell’Inter. Nessun colpo, dunque, avrà cifre esorbitanti.

Questo, però, non significa che i nuovi calciatori non possano essere di alto profilo.

Seguendo questo diktat, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino una stella del PSG che potrebbe liberarsi a basso costo: Leandro Paredes.

Il centrocampista del PSG e dell’Argentina ha caratteristiche molto simili a Brozovic, ma potrebbe anche giocare da mezzala offrendo ad Inzaghi la possibilità di avere un doppio play.

Le strade dell’Inter e dell’ex Roma si sono quasi incrociate già nel 2020, quando i parigini e i nerazzurri stavano trattando uno scambio che avrebbe coinvolto proprio Brozovic: la differenza d’ingaggio fra i due centrocampisti ha rappresentato un ostacolo insuperabile e la trattativa è saltata.

Ora la situazione è diversa. Paredes ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe agevolare una cessione low cost: un’offerta da circa €15 milioni potrebbe far tentennare il PSG.

Il decreto crescita potrebbe essere un aiuto decisivo per i nerazzurri, permettendo alla società di risparmiare sull’ingaggio.

Per ora non ci sarebbero stati contatti concreti, ma la pista potrebbe scaldarsi nei prossimi mesi: l’Inter cerca un vice-Brozovic, ma Paredes potrebbe essere molto di più di una semplice alternativa.