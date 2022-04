Incredibile retroscena in casa Napoli – Quel legame con il Real Madrid potrebbe diventare realtà, i tifosi sognano

Un clamoroso asse di mercato tra Napoli e Madrid si sta profilando negli ultimi giorni: ecco il dettaglio social che sta facendo sognare i tifosi azzurri.

Un incredibile retroscena conquista l’attenzione in casa Napoli: un forte legame con il Real Madrid potrebbe portare un affare d’oro in maglia azzurra. Il dettaglio infatti non è sfuggito ai tifosi che iniziano a sognare.



Una stagione con un finale tutto da scrivere quella Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, dopo le delusioni in Europa League e Coppa Italia, sogna in grande per questo finale di campionato.

La corsa a tre che si sta delineando in questa stagione di Serie A comprende a pieno titolo il Napoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti è tornata a sognare come non faceva dai tempi di Sarri quando solo una super Juve negò ai campani la possibilità di vincere il tanto agognato scudetto che dalle parti del San Paolo manca dai tempi d’oro di Diego Armando Maradona.

Il solo pronunciare la parola scudetto fa brillare i tifosi degli azzurri che però devono afre i conti con una realtà che non li vede favoriti numero 1. Nonostante i pochi punti di distacco dal Milan capolista (con sempre un occhio all’Inter che deve recuperare una partita), il Napoli non sembra vivere il miglior momento stagionale e la sconfitta interna per 2-3 contro la Fiorentina dell’ex Callejon rischia di essere fatale per le sorti del campionato.

La possibilità di chiudere la stagione senza trofei (ma con il ritorno in Champions comunque importante) e alcuni addi potenziali o già certi stanno portando il presidente Aurelio De Laurentiis a guardarsi intorno in ottica mercato, l’indizio social lancito da un giocatore negli ultimi giorni ha mandato al settimo cielo i tifosi.

Capitolo Mercato, la svolta clamorosa che nessuno si aspettava e che potrebbe cambiare tutto

Il calciomercato del Napoli è iniziato con grande anticipo rispetto alle concorrenti. I campani hanno già appreso dell’addio a fine stagione del capitano Lorenzo Insigne che volerà oltre oceano per vestrie la maglia del Toronto in MLS ma il 24 potrebbe non essere l’unico big a partire.

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su forti interessamenti da parte delle big europee per due pezzi pregiati della rosa del Napoli come Koulibaly e Osimhen. Il centrale difensivo senegalese sembra però voler rimanere in Campania dove sarebbe destinato a diventare il nuovo capitano, diverso il discorso per Osimhen con De Laurentiis che potrebbe tenere in considerazione eventuali offerte irrinunciabili per il suo centravanti.

A chiudere il capitolo mercato in uscita c’è il “caso” Dries Mertens. Il calciatore belga è tra i più amati della città, un amore che lo stesso Mertens ha sempre contraccambiato al punto di voler rinnovare ancora un altro anno con il Napoli, una volontà non del tutto condivisa dalla società che sta valutando la cosa.

Nel frattempo Mertens continua a farsi amare dai suoi tifosi con piccoli e grandi gesti, l’ultimo in ordine cronologico riguarda la nascita del figlio. Mertens ha voluto fortemente non solo dare il nome Ciro al piccolo (esattamente come il soprannome che i tifosi hanno dato a lui) ma ha anche insistito con la moglie Kat affinchè il piccolo Ciro nascesse proprio a Napoli. Un gesto questo che vale più di mile parole.

Recentemente Mertens ha concesso al figlio la prima visita alla meravigliosa Costiera Amalfitana documentando il tutto con un post su Instagram. Tra i commenti uno su tutti ha attirato le attenzioni dei tifosi del Napoli che hanno subito iniziato a sognare: un cuore azzuro lasciato dall’amico e connazionale di Mertens Thibaut Courtois.

L’estremo difensore belga sta vivendo una stagione stellare ed è stato al pari di Benzema e Modric uno dei fattori che ha condotto il Real Madrid di Ancelotti sino alle semifinali di Champions League.

Il numero 1 della nazionale belga è molto legato a Mertens con cui condivide da anni l’esperienza in nazionale e proprio questo legame fa sognare i tifosi del Napoli. Il Real Madrid al momento non ha ovviamente necessità di un cambio della guardia in porta ma è cosa nota l’apprezzamento da parte di Ancelotti nei confronti di Ospina, attuale portiere del Napoli arrivato in Campania proprio con l’allenatore oggi del Real. Chissà che queste due coincidenze non possano portare ad uno scambio che alzerebbe notevolmente la cifra tecnica del Napoli.

Un continuo sognare ad occhi aperti dunque per i tifosi azzurri che prima del mercato dovranno sostenere la squadra sino all’ultimo secondo di questa entusiasmante stagione per poi, perchè no, sognare in grande con il calciomercato.