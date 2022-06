Inter – Ecco la notizia tanto attesa dai tifosi: l’indizio social conferma tutto

Sono giorni importanti per l’Inter del futuro. I nerazzurri stanno muovendo passi decisivi sul calciomercato: una notizia ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

Una dichiarazione ufficiale ha alimentato la felicità della tifoseria interista: la notizia era tanto attesa. La conferma arriva dai social: ormai ci sono pochi dubbi.

L’Inter del futuro sta nascendo da diversi giorni ormai. La dirigenza è al lavoro su più fronti per regalare ad Inzaghi una squadra competitiva in grado di imporsi in Serie A e di dare del filo da torcere in Champions League.

L’allenatore interista, intanto, è sempre più centrale all’interno del progetto: per lui è già pronto un rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione per il 2025 ed adeguamento dell’ingaggio. Questa mossa testimonia la fiducia totale nei suoi confronti dopo la prima annata passata alla guida dei nerazzurri.

Sul fronte mercato, invece, sono già stati chiusi due colpi a parametro zero (Onana e Mkhitaryan) e sono in corso altre manovre, sia in entrata che in uscita.

Nel frattempo, una dichiarazione ufficiale ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria: la conferma arriva direttamente dai social.

I tifosi dell’Inter esultano: quel commento sui social vale più di mille parole

Un anno fa, l’Inter si preparava a vivere una rivoluzione totale sul mercato: via Conte, Hakimi e Lukaku, oltre ad Eriksen a causa dei gravi problemi cardiaci che lo hanno colpito durante l’Europeo.

Le cessioni sono state necessarie per mettere in sicurezza il club, senza rinunciare all’aspetto sportivo. Tramite colpi a basso costo, i nerazzurri sono comunque riusciti a chiudere l’annata con due trofei in bacheca ed un secondo posto in campionato.

Questa estate, invece, c’è maggiore incertezza. L’obiettivo è rinforzare la rosa, ma le incognite maggiori riguardano i giocatori in uscita. Oltre agli esuberi ed ai giocatori in scadenza, ancora non è chiaro se sarà necessario l’addio di un big.

Logicamente, le operazioni in entrata sono direttamente legate alle cessioni: un colpo top sarà possibile solo in seguito ad un incasso elevato.

In tal senso, negli ultimi giorni è circolata con insistenza la possibilità che un titolarissimo venisse ceduto per finanziare gli acquisti. L’indiziato principale era Alessandro Bastoni, difensore unico nel suo genere poiché mancino e moderno nell’interpretazione del ruolo. Sul 95 nerazzurro ci sono da tempo gli occhi di Tottenham (il suo mentore Antonio Conte lo vorrebbe con sé) e Manchester United.

Il tifo nerazzurro, che in Bastoni vede una futura bandiera, non ha digerito queste voci legate ad una possibile cessione. Il difensore, dopo Italia-Ungheria, si è detto tranquillo e ha dichiarato di essere pronto per tornare ad allenarsi con l’Inter all’inizio della preparazione estiva. Il giorno dopo, si è esposto pubblicamente anche il suo agente Tullio Tinti con dichiarazioni che hanno rassicurati i tifosi: “Bastoni resta all’Inter sicuramente. Ha un contratto ed è felice di giocare nell’Inter, non è un problema”.

Il difensore ha subito rilasciato un indizio social (non il primo), commentando un post su Instagram della pagina tematica “soloedesclusivamenteinter_“.

Nessuna parola, ma due cuori nerazzurri che hanno il sapore di conferma: salvo clamorose sorprese, Bastoni sarà ancora un giocatore dell’Inter.

Le altre operazioni in corso

Sono giorni frenetici in casa Inter. Dopo aver incontrato Tullio Tinti (agente di Bastoni ed Inzaghi, tra gli altri), la dirigenza nerazzurra ha avuto un meeting con Jorge Antun, procuratore di Dybala. Non è la prima volta che le parti si parlano, ma in questo momento si sta entrando nella parte cruciale della trattativa. Giacomo Petralito, uno degli intermediari, ha confermato: “Questo incontro con l’Inter significa qualcosa di positivo, certamente”.

Già bloccati, invece, altri tre giocatori: Bellanova, Bremer e Asllani. Tutto dipenderà dalle uscite e dalle relative tempistiche, ma l’Inter è fiduciosa e spera di chiudere ufficialmente tutte e tre le trattative.

Il grande punto interrogativo è Romelu Lukaku. Il belga vuole tornare a tutti i costi a Milano, ma i nerazzurri possono prenderlo solo in prestito, opzione che il Chelsea ha deciso di valutare. La trattativa resta comunque complicata, considerando anche che, ad oggi, l’Inter è più orientata a comporre la coppia Dybala-Lautaro. Il mercato, però, è ancora lunghissimo e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro: la pista che riporta il centravanti in nerazzurro è viva.