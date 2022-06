Lukaku-Inter il contatto c’è! Il belga spera, ma c’è un ostacolo difficilissimo da superare

L’Inter e l’entourage di Romelu Lukaku hanno avuto un contatto. Il belga vuole tornare a Milano, ma c’è un grande ostacolo nella trattativa.

È molto folte il desiderio di tornare in nerazzurro per Romelu Lukaku: il belga vuole l’Inter, ma la trattativa è tutta in salita.

Ormai è noto: Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter. Il belga non ha avuto un’annata semplice al Chelsea a causa di pochi gol, tante panchine e qualche problema fisico. L’ex United, un anno fa, ha voluto cogliere la sfida di tornare ad indossare la maglia del Blues, ma ha trovato un ambiente molto diverso da quello nerazzurro. Se a Milano ricopriva il ruolo di attaccante principe e leader tecnico e spirituale, a Stamford Bridge era semplicemente “uno dei tanti”.

Ora è proprio lui a voler fare marcia indietro prendendo un volo Londra-Milano. La situazione è molto complicata, anche se c’è stato un primo contatt.

Lukaku e l’Inter si sentono, ma c’è un grosso ostacolo

A Lukaku manca l’Inter e lo si era capito già a gennaio, quando il belga ha rilasciato quella celebre intervista in cui ha dichiarato di voler tornare a Milano prima della fine della carriera (possibilmente in tempi brevi). Ovviamente il Chelsea, che per averlo ha speso €115 milioni, non ha preso bene quelle parole. Tuchel non ha esitato a lasciarlo fuori nei primi match del 2022 e il rendimento dell’ex nerazzurro ha avuto un netto calo.

Il rapporto con l’ambiente è completamente diverso: se da una parte era il “Re”, dall’altra non si sente amato come accadeva a San Siro. Tutto è cambiato e ora Lukaku vorrebbe cancellare tutto, tornando a vestire la maglia dell’Inter questa estate.

In uno scenario inedito, il giocatore stesso ha chiesto al legale di fiducia di parlare con i nerazzurri per capire se ci siano i margini per un eventuale trasferimento. L’attaccante del Chelsea sarebbe anche disposto ad affrontare un pesante taglio dell’ingaggio (circa 50%).

L’incontro fra le parti è già andato in scena, ma è stato un contatto conoscitivo. La dirigenza, infatti, non ha dialogato con l’ormai ex agente Pastorello, ma con un legale. Lukaku, infatti, avrebbe deciso di separarsi dal procuratore per affidarsi esclusivamente a consulenti ed avvocati.

Durante la riunione si sarebbe valutata la fattibilità dell’operazione, ma sia Lukaku che l’Inter sanno bene che tutto dipenderà dal Chelsea. I nerazzurri sono interessati a cogliere questa opportunità, ma prima sarà necessario che l’attaccante ed i Blues si parlino. Il belga ribadirà la sua intenzione di tornare a Milano, ma sarà il club londinese a valutare la situazione. Considerando che solo un anno fa i londinesi hanno investito più di €100 milioni, c’è il rischio di ricevere una risposta negativa.

Inoltre, l’ostacolo maggiore è rappresentato dal fatto che l’Inter può intavolare la trattativa solo sulla base di un prestito che, con le nuove regole, potrebbe essere solo annuale (i biennali non sono più consentiti). I nerazzurri, se volessero riprendere Lukaku con lo scopo di riscattarlo, dovrebbero chiedere un prestito rinnovabile per una seconda stagione con diritto (o obbligo) di riscatto. Il discorso sarebbe così rimandato fra due anni, quando il valore a bilancio del belga sarà calato a sufficienza da permettere al Chelsea di non andare incontro ad una minusvalenza.

La situazione è estremamente complicata. Per questo motivo, l’Inter ha già in pugno Dybala: le parole di Marotta, che ha ammesso l’interesse per la Joya, sono la conferma che, per ora, l’ex Juve è la priorità.