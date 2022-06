Dybala-Inter – L’indizio social scatena i tifosi: il commento non è passato inosservato

Paulo Dybala è sempre più vicino all’Inter. L’attaccante argentino è nel mirino dei nerazzurri: un indizio sui social non lascia più dubbi.

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più a tinte nerazzurre. L’attaccante argentino è ad un passo dalla maglia dell’Inter: un indizio sui social ha scatenato i tifosi.

Ormai non è più un mistero: Paulo Dybala è un obiettivo di mercato dell’Inter. L’argentino ha ufficialmente lasciato la Juventus e attualmente si sta concentrando sulla Nazionale. Il CT Scaloni lo ha mandato in campo per gli ultimi minuti della Finalissima contro l’Italia e lui, al primo pallone buono, ha trovato la via del gol per il 3-0 definitivo.

Lui, dopo il match, ha dichiarato che al suo futuro ci sta pensando il suo agente, ma pare che la destinazione milanese sia sempre più vicina.

Un indizio sui social ne è la conferma: i tifosi interisti, appena lo hanno notato, si sono scatenati.

Dybala, la conferma social è inequivocabile: Inter sempre più vicina

L’Argentina ha vinto la Finalissima nel segno del Toro: Lautaro Martinez è stato protagonista assoluto grazie a gol, assist e tanta qualità.

I tifosi dell’Inter, però, hanno anche osservato da vicino Paulo Dybala. La Joya ha avuto pochi minuti a disposizione, ma gli sono bastati per battere Donnarumma con un sinistro chirurgico dal limite dell’area.

Come anticipato, non è più un mistero che l’Inter sia sulle tracce di Dybala. Lo ha confermato lo stesso AD Giuseppe Marotta, che ha ammesso: “La speranza è che possa giocare con noi”.

L’esposizione del dirigente interista lascia pochi dubbi, anche se i nerazzurri devono aspettare per chiudere l’affare, poiché prima serviranno gli addii di alcuni esuberi.

Un ulteriore indizio proviene dal mondo dei social. La Joya ha postato su Instagram una foto per celebrare la vittoria della Finalissima, ma fra i commenti non è passato inosservato quello di un ex giocatore dell’Inter: Marco Materazzi.

L’ex difensore nerazzurro ha scritto una frase molto semplice, ma che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi interisti: “Non vedo l’ora”, accompagnata dai cuori nerazzurri.

Non è da escludere che Materazzi sappia qualcosa sul possibile arrivo di Dybala all’Inter, considerando il rapporto di amicizia che lo lega al vice presidente Javier Zanetti (ieri presente alla Finalissima).

Dybala, a fine partita, ha anche risposto ad una domanda sulla possibile coppia che potrebbe formare con Lautaro Martinez in nerazzurro, ma ha subito spostato il focus su un altro argomento: “Lautaro è un fenomeno, ha fatto un bellissimo gol ed un bell’assist, ma ora pensiamo solo alla Nazionale”. L’argentino, però, ha ammesso che gli piacerebbe rimanere in Serie A.

L’Inter ha in pugno il giocatore: le prossime giornate saranno decisive per il possibile colpo a parametro zero.