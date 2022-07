Inter – Inzaghi tira un sospiro di sollievo: la mossa del club lo tranquillizza

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: l’allenatore dell’Inter è rassicurato da una mossa di mercato del club.

I nerazzurri vogliono definire gli ultimi dettagli sul mercato. Una mozza del club ha rasserenato Simone Inzaghi.

L’Inter sta preparando la nuova stagione con un obiettivo molto chiaro: tornare a vincere lo scudetto. La passata stagione si è chiusa con due trofei in bacheca, ma l’amarezza per l’obiettivo principale sfumato all’ultima giornata ha lasciato un segno profondo. Per questo motivo, la dirigenza si è mossa attivamente sul mercato per rinforzare la rosa. Ad oggi, i nerazzurri hanno ufficializzato gli arrivi di Onana, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e Lukaku, mentre la situazione in uscita è più complicata. Fino ad ora, infatti, hanno lasciato il club solo i giocatori a parametro zero come Vecino, Perisic e Ranocchia, mentre Vidal ha rescisso il contratto.

Nel frattempo, però, il club ha optato per un cambio di strategia: Inzaghi può sorridere.

L’Inter cambia strategia di mercato: Inzaghi approva

Come anticipato, l’Inter si è mossa attivamente sul mercato. Tuttavia, i tifosi sono amareggiati per il mancato arrivo del sesto acquisto: Bremer. Il difensore brasiliano è stato seguito per diversi mesi e l’accordo col giocatore era stato trovato già a gennaio, ma la trattativa è sfumata clamorosamente a seguito dell’inserimento fulmineo della Juve. I bianconeri hanno chiuso l’operazione per un totale di €50 milioni fra parte fissa e bonus.

Sfumato l’obiettivo di mercato principale, la dirigenza si è già mossa per cercare una soluzione alternativa. L’attuale idea ha risollevato il morale dei tifosi e di Inzaghi, che per Bremer si era addirittura esposto pubblicamente dopo l’amichevole con il Monaco: trattenere Skriniar.

Il difensore slovacco era stato individuato come il principale indiziato per essere sacrificato sul mercato. Su di lui c’era un fortissimo interesse del PSG, ma la trattativa non è mai decollata: l’Inter chiedeva €70 milioni, mentre i francesi non si sono spinti oltre i 50/60. La distanza non è mai stata colmata e ora i nerazzurri valutano la possibilità di chiudere definitivamente la porta.

Un indizio che conferma tutto ciò è il fatto che i parigini abbiano deciso di virare su Mukiele, difensore del Lipsia: Skriniar è sempre più lontano. La dirigenza ora avrebbe deciso di avviare i discorsi per il rinnovo del contratto del difensore: secondo alcune indiscrezioni, la proposta sarebbe un quinquennale a €5 milioni più bonus annui. I discorsi partiranno comunque alla fine del mercato quando le parti saranno più tranquille.

Nel frattempo, l’Inter ha comunque bisogno di un centrale difensivo: l’obiettivo principale è Milenkovic della Fiorentina, che chiede €15 milioni.