Pronto l’arrivo di un top player, la conferma arriva direttamente da Lotito!

La Lazio prepara un ulteriore arrivo in questo calciomercato ricco di colpi di scena. La conferma arriva direttamente dal presidente.

La Lazio di Claudio Lotito è una delle regine di questa sessione di calciomercato estivo.

La squadra biancoceleste è riuscita a sostituire praticamente tutti i giocatori che sono partiti, fornendo alternative di qualità al proprio allenatore. Dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk è arrivato Marcos Antonio, centrocampista brasiliano classe 2000 che prenderà il posto di Lucas Leiva, che l’anno prossimo giocherà col Gremio. Al posto di Luiz Felipe, pronto per la sua nuova avventura in Liga con la maglia del Betis, sono arrivati Alessio Romagnoli dal Milan, Nicolò Casale dall’Hellas Verona e Mario Gila dalla primavera del Real Madrid, di cui era capitano.

In attacco è stato preso il classe 2002 Matteo Cancellieri, che prenderà il posto lasciato vacante dal portoghese Jovane Cabral, tornato allo Sporting Lisbona. E proprio un ex Sporting è quello che prenderà tra i pali il posto di Reina e Strakosha, l’ex Granada Maximiano.

Non è finita qui però perché, oltre alla permanenza di Sergej Milinkovic-Savic, l’allenatore della Lazio chiede anche altri due colpi in entrata, per poter tentare l’assalto alla zona Champions contro squadre che si sono attrezzate per darsi battaglia.

Il presidente conferma, il campione è in arrivo

Per completare la rosa Maurizio Sarri chiede l’arrivo di due suoi grandi pupilli. Uno è il centrocampista uruguagio ex Inter Matias Vecino, per cui l’allenatore biancoceleste sarebbe anche disposta a dire addio a Luis Alberto, con cui non è mai sbocciato l’amore. Vecino e Sarri si sono incrociati ad Empoli e il tecnico toscano voleva prenderlo anche per il suo Napoli.

Proprio dal Napoli Sarri vorrebbe prendere forse il giocatore che con lui ha reso meglio, il folletto belga Dries Mertens, che come annunciato dallo stesso De Laurentiis non rinnoverà con i partenopei ed è al momento un giocatore svincolato in cerca di squadra.

I tifosi chiedono a gran voce l’arrivo di “Ciro”, tanto che un gruppetto di supporters biancocelesti che ha incontrato il presidente Lotito lo ha fatto in maniera esplicita: “Presidente ci faccia quest’ultimo regalo, ci porti Mertens! Guadagna come Sergej, 2,5 milioni”. Il presidente ha risposto con un silenzio eloquentissimo, accompagnato anche da un cenno di assenso con la testa a simboleggiare il suo grande interesse nel portarlo nella capitale.

Vedremo se Lotito riuscirà a trovare prima di De Laurentiis l’accordo con il calciatore belga, che non vede l’ora di ricominciare.