Rino Gattuso e quella frase sul Milan che ha fatto impazzire i tifosi: ecco cosa ha rivelato

Il nuovo allenatore del Valencia Rino Gattuso è tornato a parlare della sua ex squadra sia da giocatore che da tecnico, il Milan. Le sue parole hanno fatto letteralmente impazzire i tifosi: ecco cosa ha detto.

Dopo gli accordi saltato con Fiorentina e Tottenham nella passata stagione Rino Gattuso è pronto a rimettersi in gioco in Liga sulla panchina di una squadra storica come il Valencia.

Nell’ultima squadra del Milan che vinceva in Europa c’erano giocatori dalla qualità sopraffina come Pirlo, Seedorf e Kakà ma anche un calciatore che faceva dell’agonismo e della forza di volontà le sue armi vincenti: Rino Gattuso. “Ringhio”, come era soprannominato dai tifosi rossoneri, una volta terminata la sua carriera in campo ha deciso di intraprendere una nuova avventura da allenatore.

Dopo essersi fatto le ossa al Sion, al Palermo, all’OFI Creta, al Pisa e nella primavera del Milan, nel novembre del 2017 ha avuto la grande occasione della vita. Con l’esonero di Vincenzo Montella gli allora dirigenti rossoneri Fassone e Mirabelli decidono di affidargli la panchina della prima squadra. Dopo due anni e una Champions League sfiorata la nuova società decide però di non affidarsi più a Gattuso.

L’ex centrocampista della Nazionale Italiana si rimette in gioco solo qualche mese dopo con il Napoli di De Laurentiis che decide di puntare su di lui dopo l’esonero di Ancelotti. Con i partenopei Gattuso vince una Coppa Italia ma manca clamorosamente l’accesso alla Champions League successiva a causa del pareggio all’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona.

La sentenza non lascia spazio a dubbi: Gattuso senza peli sulla lingua

La passata stagione ha rappresentato un altro incubo sportivo per l’allenatore calabrese. Dopo aver firmato con la Fiorentina, il tecnico ha deciso di lasciare i Viola per convergenze sul mercato con il presidente Commisso. Il Tottenham decide di puntare su di lui, ma le accuse di omofobia e razzismo circolate nei social tra i tifosi degli Spurs fanno saltare la trattativa. Per Rino ha rappresentato un periodo molto difficile della sua vita, ma ora è pronto a ripartire ancora dall’estero e in particolare dal Valencia.

Nel suo cuore rimane però sempre il Milan, che si è laureato Campione d’Italia dopo ben undici anni. Gattuso ha dichiarato a proposito: “La storia non si può cancellare, rimane sempre la gioia quando vedi vincere la tua squadra del cuore, quella per la quale tifavi da bambino. Non sono rimasto stupito dal loro successo, negli ultimi 5-6 mesi il Milan ha proposto un calcio nuovo e ha sorpreso tutti, avevo capito che poteva fare qualcosa di importante. Hanno meritato lo scudetto“.

Parole che hanno fatto piacere a tutti i tifosi del Milan, ancora affezionati a Gattuso per tutto quello che ha sempre dato per i colori rossoneri. E chissà che la strade non possano rincontrarsi in futuro…