Juventus e Inter avvisate: c’è l’annuncio che fa chiarezza

Addio e cessione in Serie A, arriva l’annuncio che fa grande chiarezza sul suo futuro e che avvisa Juventus e Inter.

Quest’ultime, insieme alla Roma, sono state le protagoniste più importanti di questi ultimi giorni. Mentre i giallorossi di Mourinho annunciavano, infatti, l’arrivo di Paulo Dybala, diversi movimenti in entrata e in uscita caratterizzavano la prassi in quel di Torino.

Qui si è verificata la cessione a titolo definitivo di Matthijs de Ligt, approdato al Bayern Monaco per una cifra di circa 80 milioni di euro, in grado di garantire sin da subito a Cherubini e colleghi un margine di manovra tutt’altro che indifferente.

Non a caso, nelle stesse ore in cui l’olandese partiva in direzione Baviera, la Juventus si preparava ad accogliere presso l’aeroporto di Torino Caselle quel Gleison Bremer divenuto uno degli oggetti del mercato maggiormente desiderati.

Juventus, Inter e non solo: è l’estate dei difensori

Come dicevamo, nel corpus delle squadre protagoniste c’è anche l’Inter. Quello nerazzurro può in realtà essere considerato come una sorta di contro-esempio, reo di non essersi mosso in tempo e di essere divenuta vittima di veri e propri “scippi”.

Senza tornare nuovamente sul fronte Dybala, seguito per mesi e alla fine approdato in giallorossa, Beppe Marotta ha perso anche il difensore brasiliano del Torino, rimasto in città ma, come detto, con la casacca bianconera.

Più in generale, sono state queste settimane dominate da diverse novità sul fronte difensivo, come restituitoci da diversi scenari concretizzatisi a partire dalla cessione, per certi versi inattesa dopo le dichiarazioni da parte di Giuntoli, di Koulibaly.

Il senegalese è approdato al Chelsea per una cifra pari all’esatta metà a quella sborsata dal Bayern Monaco per de Ligt e il suo passaggio attualmente costringe il Napoli a dover cercare un valido sostituto di chi da tempo era considerato come uno dei migliori nel suo ruolo a livello italiano e non solo.

Arriva l’annuncio in diretta: big di Italia avvisate

In attesa di aggiornamenti su tale fronte e in un periodo dominato dal diffondersi di plurimi nomi, una certa attenzione è stata suscitata anche dallo scenario legato a Nikola Milenkoivc.

Il serbo della Fiorentina è praticamente da anni seguito dall’élite della nostra Serie A Tim. Attualmente, oltre a poter fare al caso di strada alternativa per il Napoli, piace molto anche alla stessa Juventus e all’Inter.

La prima avrebbe visto in lui il giusto rinforzo per ultimare le limature difensive mentre a Milano Nikola approderebbe previa uscita di Milan Skriniar, da almeno un mese considerato potenzialmente in partenza, purché giunga da Parigi un’offerta che sia ritenuta congrua.

Proprio sulla cessione di Milenkovic si è esposto il club toscano. Queste, infatti, le parole di Joe Barone sul suo conto.

“Io e il presidente Rocco Commisso vogliamo che rimanga, siamo un bel gruppo. Però non sarà facile, vediamo cosa succederà e se qualcuno verrà a bussarci dicendo di essere interessato a lui. Noi vogliamo che rimanga. Più i giorni passano e meglio è, ma non posso dare garanzie“.