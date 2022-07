Diletta Leotta, la visuale del balconcino non è per deboli di cuori | Fan in delirio

Diletta Leotta ha voluto dare il buongiorno ai suoi followers regalando loro una visuale sul suo seno non indifferente. Ecco la foto.

Considerata la regina delle giornaliste sportive per via della sua professionalità e semplicità nel commentare le vicende calcistiche, Diletta Leotta è una dei volti più popolari dell’ultimo momento.

Diletta Leotta e il buongiorno hot

Attualmente sotto contratto con DAZN, piattaforma in streaming sportiva, la donna ha cominciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Muretto a soli 15 anni.

Classe 1991, nata a Catania, ha tentato anche di partecipare a Miss Italia venendo però scartata alle fasi preliminari.

Dopo aver condotto alcuni programmi sportivi su emittenti televisivi regionali e il Festival della Canzone Siciliana, ottiene un ruolo come meteorina in SkyMeteo24 per poi condurre un programma su POKERITALIA e su RDS Academy.

Il successo arriva nel 2016 quando affianca Ilaria D’Amico durante i commenti degli Europei e da quel momento in poi la sua carriera diventa florida fatta di successi e apprezzamenti da parte del pubblico.

Nel 2017, per via dell’hackeraggio di alcune sue foto private, diffuse in rete, viene ospitata durante il Festival di Sanremo dove parla di cyberbullismo ricevendo consensi positivi per i concetti espressi.

Nel 2018 riesce a partecipare a Miss Italia, ma non da concorrente ma bensì da conduttrice affiancando il presentatore di quella edizione, Francesco Facchinetti. Nel 2020 torna al Festival di Sanremo parlando di bellezza naturale ma viene criticata in quanto lei è ricorsa più volte al bisturi.

Dal punto di vista sentimentale dopo la storia con il pugile Daniele Scardina, meglio conosciuto come Toretto, nell’estate 2021 intraprende una relazione con l’attore turco Can Yaman ma la loro storia dura pochi mesi e i due si allontanano nonostante fosse previsto un matrimonio.

Per molti la loro storia è stata una montatura, ma la Leotta sembra ormai aver dimenticato il passato. Infatti pare che la conduttrice sia impegnata con Giacomo Cavalli di 29 anni e figlio del famoso stilista Roberto Cavalli.

La storia di Instagram

In occasione degli impegni lavorativi, la mattina del 22 giugno, Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram, di primissima mattina, tra le sue storie, una foto in bianco e nero dove mette in mostra tutto il suo balconcino.

Ancora una volta, Diletta, ha dimostrato di essere una donna affascinante capace di catturare l’attenzione dei suoi fan anche con una semplice foto dove augura il buongiorno prima di una intensa giornata lavorativa.

Sicuramente lo scatto, avrà svegliato i bollori di tutti i suoi fan che la seguono con affetto da molto tempo.