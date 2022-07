Il prossimo colpo rossonero potrebbe arrivare proprio dalla Serie A: tutti i dettagli

Continua ad essere molto attivo sul mercato il Milan di Maldini e Massara. I due dirigenti avrebbero messo gli occhi su un calciatore di Serie A da regalare a Pioli.

Il mercato del Milan sembra essere finalmente entrato nel vivo con le trattative che iniziano a prendere forma.

Per rinforzare l’organico di Stefano Pioli, i due dirigenti starebbero puntando ad un calciatore della Serie A.

Mercato poco attivo, si prova a dare uno slancio

Dopo un evitabile e pericoloso stallo in tutte le trattative riguardanti il Milan, la società rossonera sembra essersi sbloccata e i suoi due uomini mercato stanno facendo il possibile per portare a Milanello i giocatori giusti per il tecnico Pioli. Sembra infatti che Paolo Maldini e Frederic Massara stiano spingendo con il Club Brugge per chiudere l’acquisto del giovane Charles De Ketelaere. Il gioiellino belga classe 2001 potrebbe vestire rossonero a stretto giro poiché i due dirigenti hanno pronta un’offerta di circa 32 milioni di euro complessivi che potrebbe accontentare il Club Brugge. Il mercato del Milan, però, non si ferma a De Ketelaere. Sembrano, infatti, esserci nuovi spiragli per l’arrivo di Renato Sanches, la cui trattativa con il Paris Saint Germain ha subito una brusca frenata.

Nel mirino un difensore della Serie A: Maldini tenta il colpo

Oltre ai rinforzi offensivi e in mediana, i rossoneri puntano a rinforzarsi anche nel reparto arretrato dove Pioli in questo momento ha gli uomini contati. Per puntellare la difesa Maldini avrebbe messo nel mirino un giocatore di Serie A. Si tratta di Roger Ibanez, difensore brasiliano di proprietà della Roma.

Il difensore classe ’98 non figura tra gli incedibili della squadra giallorossa che per privarsene chiederebbe circa 20 milioni di euro. Per arrivare al brasiliano, però, c’è da battere la concorrenza delle squadre di Premier League, capitanate dal Newcastle che ha già acquistato Botman, vecchio obiettivo del Milan.

Maldini e Massara, però, non hanno solo Roger Ibanez sulla lista dei papabili difensori per la prossima stagione. Proseguono, infatti, i contatti per Japhet Tanganga del Tottenham che al momento è in cima alla lista del Diavolo e sembra anche essere il più vicino tra i nomi emersi fino ad ora. Resta ancora in piedi, inoltre, anche la candidatura di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Difficile, infine, arrivare a Piero Hincapié del Bayer Leverkusen.