Inter, Marotta non si arrende: ecco la nuova mossa del dirigente nerazzurro

Nonostante la delusione per i mancati arrivi di Dybala e Bremer Beppe Marotta sta lavorando sul mercato per regalare ai tifosi dell’Inter un colpo da novanta.

Simone Inzaghi è al lavoro per preparare la nuova stagione ma ha bisogno di alcuni rinforzi dalla società per poter puntare a traguardi importanti.

Questa estate ha rappresentato per l’Inter e tutti i suoi tifosi un’altalena di emozioni difficile da replicare. Dalla delusione per lo scudetto mancato in casa nerazzurra è ritornato l’entusiasmo per i colpi di mercato di Marotta. Mkhitaryan e Onana a parametro zero, Bellanova e Asllani per il futuro e soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku dopo la cessione di 115 milioni di euro al Chelsea nella scorsa stagione.

Poi però sono arrivare due mazzate tremende che hanno riportato vecchi malumori del passato. L’Inter infatti è stata costretta a dire addio a due dei giocatori più inseguiti durante tutta la scorsa stagione: Paulo Dybala e Gleison Bremer. Entrambi avevano l’accordo totale con i nerazzurri ma la mancanza di fondi ha permesso rispettivamente a Roma e Juventus di approfittarne e chiudere le operazioni.

Infatti il vero tallone d’achille dell’Inter in questa sessione di calciomercato ha riguardato le uscite. Le mancate cessioni di giocatori fuori dal progetto come Vidal, Sanchez e Pinamonti non ha infatti consentito ai nerazzurri di fare casse e di reinvestire. A questo si è aggiunto il mancato accordo con il PSG per Milan Skriniar, che a questo punto dovrebbe rinnovare il suo contratto e rimanere.

Inzaghi reclama a gran voce un giocatore: il piano dell’Inter

Quel che è certo comunque vada a finire la vicenda legata al calciatore slovacco è che l’Inter ha bisogno di un nuovo difensore. Dopo l’addio di Ranocchia, passato al Monza a parametro zero, Inzaghi ha richiesto pubblicamente un giocatore in grado di interscambiarsi con Stefan De Vrij. Sfumato Bremer, il nome in cima alla lista dei nerazzurri è solo uno: Nikola Milenkovic.

La Fiorentina chiede per lui 15 milioni di euro, ma Marotta ha un piano per strapparlo a una cifra molto minore. Il calciatore infatti ha già annunciato di non volere rinnovare il suo contratto con la Viola in scadenza nel 2023. Se alla fine il PSG dovesse alzare l’offerta e chiudere per Skriniar, ecco che allora Milenkovic arriverebbe subito a Milano per sostituirlo. Se lo slovacco alla fine rimanesse, l’Inter non avrebbe comunque le risorse economiche per acquistarlo subito. Il piano di Marotta è quello di bloccare subito il giocatore offrendogli un contratto importante, ma lasciarlo andare in scadenza con la Fiorentina per acquistarlo a gennaio a una cifra più che dimezzata.

L’idea dell’Inter è questa e non cambierà. I nerazzurri potrebbero assicurarsi un giocatore giovane e in rampa di lancio a un prezzo stracciato, ma dovranno fare attenzione ancora una volta al possibile inserimento di una diretta concorrente.