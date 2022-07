Dal Bayern Monaco accuse pesantissime sul Barcellona: è scandalo nel mondo del calcio

Nervi tesi tra Bayern Monaco e Barcellona dopo l’affare che ha portato Lewandowski in Catalogna.

Alla fine ci è riuscito. Robert Lewandowski si è liberato del Bayern Monaco e si è accasato al Barcellona.

I blaugrana pagheranno ai bavaresi 45 milioni di euro più 5 di bonus per uno degli attaccanti più forti del panorama mondiale, legittimo proprietario del Pallone d’Oro 2020, non assegnato a causa del Covid.

A Barcellona sono molto entusiasti dell’arrivo del loro nuovo attaccante, tanto che lo store ufficiale dei catalani ha dovuto smettere per qualche giorno di stampare magliette col cognome del polacco per mancanza di W, che erano finite nelle scorte del club, e riordinarle.

Al contrario l’addio non ha lasciato contenti gli addetti ai lavori al Bayern Monaco, che si aspettavano un trattamento diverso da parte del centravanti polacco dopo tante stagioni e tanti trofei insieme.

Il DS del Bayern Hasan Salihamidzic ha commentato aspramente la scelta dell’ex Borussia Dortmund: “Non comprendo il suo addio, e non solo perché non ha rispettato il contratto che aveva, ma anche perché non ha chiarito con la società, che gli ha offerto tanti soldi per il rinnovo di contratto”.

Come fanno senza soldi?

Non è finita qui però, perché da parte dell’allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann è arrivato un vero e proprio attacco al club spagnolo: “È l’unico club al mondo che non ha soldi ma poi alla fine compra tutti i giocatori che vuole. Non so come facciano, è un po’ strano” è la clamorosa accusa alla nuova squadra di Lewandowski.

Solo in questa sessione di mercato i catalani si sono assicurati gli arrivi di Andreas Christensen dal Chelsea, Franck Kessie dal Milan, entrambi a parametro zero, Raphinha dal Leeds United per 65 milioni di euro e appunto Lewandowski dal Bayern Monaco per 50 milioni totali.Un mercato di tutto rispetto che non è ancora terminato, dato che i blaugrana sono anche sulle tracce di Marcos Alonso del Chelsea.

Appena un anno fa i catalani hanno però avuto seri problemi economici, a causa dei quali hanno dovuto dire addio a Leo Messi e regalare all’Atletico Madrid Griezmann, pagato solo pochi anni prima 120 milioni di euro e rispedito al mittente in prestito biennale per appena 10 milioni.

Resta dunque da capire come sia possibile risollevarsi da una crisi del genere dopo appena sei mesi, dato che già nello scorso mercato di gennaio il Barcellona aveva fatto faville comprando Ferran Torres per 55 milioni di euro dal Man City e Aubameyang dall’Arsenal (a zero).

Il calcio europeo sta iniziando a farsi delle domande, e Nagelsmann non le manda certo a dire. Vedremo se ci saranno delle ripercussioni nei rapporti tra i due club.