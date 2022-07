Milan-De Ketelaere ormai ci siamo: le sue parole confermano tutto, chiusura a breve

Il Milan e Charles De Ketelaere sono più vicini che mai: i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Brugge, le sue parole hanno confermato tutto.

Stefano Pioli a poche settimane dall’inizio della stagione è pronto ad accogliere il suo nuovo trequartista: il belga atteso a Milano nei prossimi giorni.

Dopo giorni di trattative il Milan e il Brugge sono a un passo da firmare per il passaggio in rossonero di Charles De Ketelaere. Il classe 2001 belga è pronto a sbarcare all’areoporto di Malpensa e svolgere le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla squadra allenata da Pioli per i prossimi cinque anni. Si tratta di un colpo acclamato dai tifosi che non vedono l’ora di accogliere il loro nuovo beniamino.

Dopo il ritorno alla base di Pobega e Adli dai prestiti, l’acquisto a parametro zero di Origi, il Milan va così quindi ad aumentare il tasso tecnico in una zona del campo che necessitava di un rinforzo di valore assoluto: la trequarti. L’obiettivo stagionale dei rossoneri è infatti quello di continuare il processo di crescita intrapreso in questi anni e che ha portato alla vittoria dello scudetto nella scorsa annata.

Adesso Maldini e Massara si concentreranno per completare la rosa con un acquisto in difesa e uno in mediana. Dopo aver perso Botman il primo obiettivo nel reparto arretrato è diventato Tanganga del Tottenham, mentre a centrocampo rimane viva l’ipotesi Renato Sanches. Due colpi che alzerebbero ulteriormente l’asticella per la prossima stagione anche per quanto riguarda la Champions League, dove il Milan partirà dalla prima fascia.

La dichiarazione non lascia spazio a dubbi: i tifosi sono al settimo cielo

Nell’incontro in Belgio tra Maldini e il Brugge si è trovata l’intesa sulla parte fissa ma c’erano da limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus. Tutto però ormai era stato ben avviato e anche De Ketelaere ha scelto fin dall’inizio il Milan nonostante la proposta economicamente più vantaggiosa del Leeds. La conferma è arrivata proprio dal capitano della sua ormai ex squadra: Hans Vanaken.

Il centrocampista del Brugge ha dichiarato: “Anche noi leggiamo di queste cose, non ci sono segreti. Sappiamo anche che il Milan vuole fare il massimo per avere Charles. De Ketelaere un super talento che è cresciuto enormemente in tre anni qui. Ha dimostrato di essere pronto a fare il passo. Contro i rossoneri in Champions League potrebbe essere una bella reunion“.

Insomma, parole che confermano come la trattativa sia ormai in dirittura d’arrivo. De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan e ora i tifosi possono sognare.