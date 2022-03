Ilary Blasi look shock per l’Isola dei Famosi: quella tuta costerà un occhio della testa

By

Tutto pronto per la nuova edizione del reality show dell’Isola dei Famosi, la seconda stagione capitanata da Ilary Blasi… ma la conduttrice si è presentata in studio con un outfit shock?

Sta per prendere il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che quest’anno vede due graditissimi ritorni, quello di Ilary Blasi e dello storico inviato del programma, Alvin!

Cresce quindi la trepidante attesa di vedere tornare Ilary Blasi al timone del reality show che si prospetta già super ricco di colpi di scena a seguito del cast che la redazione ha già convocato per la partenza per l’Honduras.

A far discutere oggi, però, troviamo il look scelto dalla Blasi prima di entrare in studio per le prove generali del programma… ecco perché.

Ancora spese folli per Ilary Blasi

Nel corso degli anni Ilary Blasi ha sempre trovato il modo di far parlare di sé a seguito di presunti eccessi che la moglie di Francesco Totti avrebbe messo in atto, compreso il regalo bomba che il marito le ha fatto tempo fa con una borsa Birkin dal valore economico che va ben oltre i 300mila euro con tanto di diamanti incastonati.

Recentemente a catturare l’attenzione dei media è stato l’anello per il labbro formato Chanel, ma oggi a lasciare senza parole troviamo l’outfit sfoggiato dalla Blasi in camerino prima di tornare a lavoro per l’Isola dei Famosi… un capo semplice a primo impatto ma che a quanto pare costa davvero una fortuna!

Quando costa la tuta indossata dalla moglie di Totti?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo Ilary Blasi e la tuta indossata in camerino durante la fase trucco e parrucco.

Si tratta di un capo super esclusivo e che appartiene alla linea fitness realizzata da Gucci, così come si evince anche dal logo in evidenza. Secondo quanto reso noto da vari siti web sembrerebbe proprio che si tratti di un capo dal valore economico esagerato, dato che si tratta di un completo pantalone e felpa il cui costo si aggira tra i 1500/2000… una somma da capogiro come la tuta sfoggiata dalla moglie di Ilary Blasi.