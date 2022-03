Juventus, spiazzanti novità di mercato: nessuno si aspettava una decisione simile

La Juventus pensa già alla prossima sessione di mercato e ha già deciso chi firmerà il rinnovo di contratto e chi no. Già iniziate le contestazioni dei tifosi.

In casa Juventus la questione rinnovi si sta prolungando da tempo. Ma negli ultimi giorni la situazione appare sbloccata: nel club si sta infatti decidendo a chi rinnovare il contratto e con chi invece non proseguire il rapporto e salutarsi.

Massimiliano Allegri in questa stagione ha dovuto affrontare diverse problemi come tecnico bianconero: i risultati dal campo che ad inizio campionato tardavano ad arrivare, i diversi infortuni (su tutti quello pesante di Federico Chiesa) e le costanti indiscrezioni sui rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza a fine stagione.

La questione dei rinnovi sembrava un rebus dall’esito senza fine, mentre adesso l’incertezza sta iniziando a lasciare spazio a delle nuove decisioni, che sembrano imminenti nell’essere comunicate. I tifosi verranno senza dubbio stupiti per quanto riguarda alcune scelte che prenderà la dirigenza juventina.

Juventus, il punto dei rinnovi

I vertici bianconeri stanno valutando il da farsi con i giocatori in scadenza. Se prima il tempo era tanto, in questo momento, con il passare della stagione, la situazione sta giungendo agli sgoccioli: una decisione dev’essere presa.

Sono cinque i giocatori coinvolti nel rebus dei rinnovi di contratto. Due di loro sono Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio: ad entrambi verrà offerta la possibilità di rinnovare il proprio contratto in scadenza, ma alla condizione di guadagnare cifre inferiori rispetto a quelle attuali. Entrambi i giocatori sembrano vicini ad accettare, mostrando così la loro volontà di continuare all’Allianz Stadium nonostante lo stipendio inferiore.

Per quanto riguarda invece Mattia Perin e Federico Bernardeschi sono in corso delle valutazioni e delle discussioni. Per il centrocampista si pensa che si arriverà ad un accordo, mentre per il portiere ci sarebbe maggiore distanza e tutto porterebbe a pensare ad un addio.

La situazione di Dybala

Il rinnovo che desta più preoccupazione è senza dubbio quello di Paulo Dybala. Da mesi circolano voci sulla decisione che verrà presa, ma adesso la situazione appare più definita.

L’entourage di Dybala e il club bianconero hanno fissato un appuntamento giovedì per discutere della trattativa. La Juventus sarebbe intenzionata a proporre all’argentino un triennale di circa 7 milioni a stagione + eventuali bonus e un netto taglio per le commissioni dell’agente. Palla a Dybala, che dovrà prendere una decisione al più presto, ma tutto porta a pensare che la storia d’amore continuerà.