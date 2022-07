Michela Persico: balconcino è da 10 e lode, non puoi resistere dallo zoomare

Michela Persico annunciando la finale del programma che conduce ha mostrato un balconcino che ha costretto tutti i suoi followers a zoomare. Ecco il post apparso su Instagram.

Una delle compagne dei calciatori italiani che hanno intrapreso una carriera nel giornalismo sportivo è Michela Persico impegnata nella conduzione di Influencer di Stagione volta alla finale.

Michela Persico e la foto di Instagram

La donna, è impegnata con il calciatore della Juventus, Daniele Rugani a partire dal 2015, lo stesso anno in cui il giocatore ha cominciato a indossare la maglia bianconera.

I due si sono conosciuti durante un evento dove il cagnolino della Persico, di razza chihuahua di nome Maggie ha cominciato a infastidire Rugani e i due hanno cominciato a discutere riguardo le varie razze di cani e dei loro comportamenti.

A distanza di qualche tempo, Michela ha intervistato il calciatore e prima di farlo, Rugani si è informato su chi avesse dovuto fargli le domande e dopo aver notato che si trattava proprio della ragazza della vicenda col cane ha cominciato a scriverle sui social.

La Persico ha risposto al suo messaggio dando vita ad una serie di chattate per poi incontrarsi per l’intervista e dar vita alla loro storia d’amore che ancora oggi continua a gonfie vele.

Nata ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo nel 1991, Michela Persico ha ammesso più volte di voler intraprende un percorso diverso nel mondo della televisione dopo oltre 10 anni che è attiva nel campo sportivo.

Dopo essere stata presente in una rubrica all’interno del programma televisivo Detto Fatto, su Rai 2, ha partecipato come ospite ad alcune puntate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi per sostenere Fabrizia Santarelli durante il suo percorso in Honduras.

L’annuncio della finale

La stessa giornalista, ha ammesso che le piacerebbe partecipare ad un reality come L’isola dei famosi o Pechino Express in quanto esplorerebbe dei mondi paradisiaci e delle culture diverse dalla sua che non farebbe in nessun altra occasione.

Esclude invece, la possibilità di entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip, in quanto non riuscirebbe a convivere sotto lo stesso tetto con delle persone sconosciute e per via del fatto di non riuscire a stare chiusa in un luogo per molto tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

La Persico, per annunciare la finale del programma Influencer di Stagione, ha pubblicato su Instagram una foto in bikini mentre esce dall’acqua facendo impazzire tutti i suoi followers che hanno notato il suo seno e non hanno potuto fare a meno di zoomare.