Isco potrebbe arrivare in Italia e sbloccare un altro top player

L’affare Isco fa gola a mezza Europa, su di lui anche club italiani. Il suo possibile approdo in Italia potrebbe smuovere un altro top player

Isco a fine stagione, dopo aver indossato la camiseta blanca per 8 stagioni, è pronto a lasciare il Real Madrid. Su di lui anche due club di Serie A.

Lo spagnolo è in scadenza a giugno e dopo 8 anni a Madrid non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Isco a 30 anni vuole ancora dimostrare il suo talento ma per farlo ha bisogno di giocare in una squadra che gli permetta di essere al centro del progetto. Ragion per cui il centrocampista sembrerebbe stia valutando le varie offerte arrivate da tutta Europa, infatti sul classe ’92 ci sono West Ham, Siviglia e alcuni club del nostro campionato.

Un affare che potrebbe legarsi ad un altro e che coinvolgerebbe la Roma e la Juventus. Se la Juventus questa estate dovesse decidere di acquistare il giocatore giallorosso, la Roma sarebbe intenzionata a puntare su Isco. La Roma non ha messo in vendita Zaniolo ma se non offre un prolungamento di contratto potrebbe decidere di valutare offerte in estate; offerta che la Juve sembrerebbe intenzionata a fare.

Lo spagnolo percepisce uno stipendio di circa 7 milioni di euro netti, i giallorossi sarebbero intenzionati a offrire 4.5 milioni netti più bonus.

Non solo la Roma vuole Isco

Su Isco c’è anche un forte interessamento del Milan. I rossoneri seguono il giocatore da anni aspettando un’opportunità per portare il giocatore a Milano. L’occasione sembrerebbe essere finalmente arrivata, infatti Frankie Kessie pare essere in fase di rottura con il club rossonero.

Il centrocampista della Costa d’Avorio è in scadenza a giungo 2022 e fino ad ora ha rifiutato ogni offerta di rinnovo. Difficile quindi che possa rimanere al Milan anche la prossima stagione, su di lui ci sono il Barcellona e l’Aston Villa che offrono al giocatore uno stipendio da capogiro.

In caso di una sua partenza, i rossoneri potrebbero concretamente aprire una trattativa con lo spagnolo. Maldini però sa che non può offrire al giocatore uno stipendio così alto e dunque punta sul coinvolgimento dello spagnolo nel progetto.