Gasperini spiazza tutti con una rivelazione inaspettata: “Ecco quando torna”

Il tecnico Giampiero Gasperini si è reso protagonista di una dichiarazione che ha spiazzato tutti. Una rivelazione che lascia a bocca aperta i tifosi della Dea.

Dopo aver sconfitto l’Olympiakos ai sedicesimi di finale, l’Atalanta si è conquistata l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Nella giornata di domani, i nerazzurri affronteranno il Bayer Leverskusen, ostica squadra tedesca, che ha terminato al primo posto il suo girone composto da CelticGlasgow, Ferencvaros e Real Betis, con uno score di 4 successi, 1 pareggio (con gli spagnoli) e 1 sconfitta (con gli ungheresi).

Alla vigilia del match con i tedeschi, Gasperini è stato intervistato in conferenza stampa, definendo il match molto complicato: “Il Bayer è una squadra molto veloce e che sa attaccare, e la dimostrazione è la loro classifica – il Leverkusen è terzo in Bundesliga (ndr) – in generale l’esperienza ci dice che affrontare squadre inglesi, spagnole o tedesche porta una difficoltà diversa dalle partite del campionato italiano.”

Il tecnico affronta anche il discorso relativo alla difficoltà che ha avuto la sua squadra dopo la sosta di febbraio: “Calendario, covid e infortuni hanno avuto il loro peso, abbiamo affrontato squadre difficili e abbiamo avuto anche episodi contrari.”

In effetti gli orobici hanno avuto molti problemi soprattutto in attacco, dove le assenze per infortunio di Muriel e Zapata, oltre alla cessione di Piccoli partito nell’ultima sessione di mercato in direzione Genoa, si sono fatte sentire. Spesso davanti hanno dovuto giocare Boga o Miranchuk, giocatori offensivi ma certamente non prime punte di ruolo.

La rivelazione giunta all’improvviso riaccende la speranza dei tifosi

Riguardo i due colombiani, Gasperini ha voluto anche fare il punto sulle loro condizioni fisiche, per svelare ai tifosi atalantini l’impiego che potrà farne nei prossimi mesi.

“Non tutte le stagioni sono uguali” sentenzia Gasperini “non so perché Muriel non stia segnando in questo momento. Sicuramente gli infortuni gli hanno impedito di trovare la condizione giusta, ma c’è tempo nel finale di stagione per fare sicuramente bene.”

Pessime notizie invece per quanto riguarda Duvan Zapata: “Non ci sono grandi chance di recuperarlo, forse lo avremo per la parte finale della stagione, per l’ultimo mese. In ogni caso ci manca un solo giocatore, non dieci.”

Insomma, un momento delicato per la stagione nerazzurra, che in questo finale di stagione dovrà probabilmente fare a meno del suo attaccante principale Zapata, anche se Gasperini si augura che Muriel possa trovare presto la forma fisica ideale in modo da puntare forte sull’Europa League e sul finale di stagione in generale.