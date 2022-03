Juve, Dybala è già un ricordo: doppio colpo incredibile dalla Premier League

I tifosi della Juve possono sognare: i bianconeri sarebbero sulle tracce di due top player della Premier League. La società vuole rimpiazzare Dybala.

La Juve è al lavoro per la prossima stagione: i bianconeri starebbero sondando due top player della Premier League.

La stagione della Juve è stata caratterizzata da una serie di alti e bassi. I bianconeri stanno completando una rimonta in campionato che pareva impossibile: ora l’obiettivo quarto posto è alla portata. Tuttavia, l’eliminazione in Champions League per mano del Villareal brucia ancora.

La dirigenza vuole costruire una squadra competitiva per la prossima stagione e, per questo, si starebbe già guardando intorno per cogliere delle occasioni di mercato.

Il mirino si è posizionato sulla Premier League: due top player avrebbero attirato le attenzioni della società bianconera, che ha come obiettivo quello di sostituire Paulo Dybala al termine della stagione.

Juve, obiettivo rinforzi

Sarà un’estate molto calda per la Juve. I bianconeri, infatti, potrebbero essere fra i più attivi durante il prossimo calciomercato, anche se hanno già anticipato tre colpi a gennaio (Vlahovic, Zakaria e Gatti). La partenza di Dybala è stata confermata dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene: il dirigente ha affermato che l’argentino non era più al centro del progetto e, per questo, non è stato rinnovato il suo contratto. Questo addio porterà ad un intervento sul mercato.

Inoltre, anche il futuro di Morata è in forte dubbio: per riscattare l’attaccante spagnolo servirebbero €35 milioni. Il numero 9 bianconero piace molto ad Allegri e ha tratto giovamento dall’arrivo di Vlahovic, ma verranno fatte delle valutazioni prima di prendere una decisione definitiva.

Due grandi obiettivi in Premier League

A prescindere dall’addio di Dybala, le priorità saranno rinforzi per difesa e controcampo. La coppia Chiellini-Bonucci, infatti, ha bisogno di un ricambio generazionale e, in mediana, la coperta è stata troppo corta in stagione, anche a causa di alcuni infortuni.

La dirigenza è già alla ricerca di occasioni di mercato da cogliere, possibilmente dando priorità alla sostenibilità economica.

Secondo alcune indiscrezioni, il mirino si sarebbe puntato su due top player della Premier League che, molto probabilmente, lasceranno i rispettivi club a parametro zero al termine della stagione.

I due nomi stanno facendo sognare la tifoseria bianconera: Antonio Rudiger e il grande ritorno di Paul Pogba.

Entrambi sono in scadenza e, per vari motivi, non dovrebbero rinnovare i loro attuali contratti. In particolare, il difensore non può firmare con il Chelsea a causa delle sanzioni che hanno colpito Abramovich e il club londinese. Il centrocampista francese, invece, sembra intenzionato a cambiare aria dopo anni grigi a Manchester.

Su entrambi i giocatori c’è una folta concorrenza: piacciono al Real Madrid e Pogba avrebbe anche attirato le attenzioni del PSG. Tuttavia, la Juve sarebbe già in vantaggio per Rudiger, mentre per il francese non sembra ci siano già state mosse concrete.