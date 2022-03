Federico Chiesa esce allo scoperto con la nuova fidanzata | FOTO

L’attenzione dei media in queste ore torna a concentrarsi sul giovane Federico Chiesa che finalmente ha deciso di uscire allo scoperto al fianco della nuova e presunta fidanzata, ecco di chi si tratta.

L’estate del 2021 appresso ai tifosi di calcio di conoscere meglio anche il campione Federico Chiesa, il cui ruolo è stato determinante nell’alzare la Coppa di campioni d’Europa durante gli Europei 2020.

Nel corso dei mesi il calciatore ha avuto modo di raccontare anche la sua vita privata attraverso i social network presentando anche la sua compagna Benedetta Quagli, insieme alla quale purtroppo si sono detti addio non molte settimane fa per motivi assolutamente sconosciuti.

Chiesa ritrova l’amore?

Come abbiamo avuto molto tirare evidentemente, solo poche settimane fa Federico Chiesa è stato tra i protagonisti più discussi dei magazine di cronaca rosa a seguito della fine della sua storia d’amore con Benedetta Quagli. Il calciatore dell’influencer avevano conquistato la scena del web grazie anche al racconto della festa a sorpresa che la giovane donna aveva realizzato per la punta di diamante della Juventus.

Una favola non a lieto fine per la coppia che, non molte settimane fa, ha confermate rumors di gossip che gli riguardavano da vicino della fine della loro relazione. Da qualche tempo a questa parte, però, Federico Chiesa avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di una nuova fidanzata… il tutto però non finisce qui.

LEGGI ANCHE -> Napoli – Tifosi infuriati con il tecnico: sponsorizza la concorrenza, che gaffe incredibile!

LEGGI ANCHE -> Milan – Pioli rompe il silenzio su una questione scottante: “Non doveva succedere”

La foto condivisa da chiesa scatena il web

Nel corso delle passate settimane a tenere banco nel mondo del web era stata la condivisione di alcuni scatti che attestavano come Federico Chiesa e una giovane modella si trovassero insieme nello stesso momento e nella stessa casa, donna che torna ad essere protagonista dei media di cronaca rosa dato che il calciatore avrebbe deciso di uscire finalmente allo scoperto insieme a quella che per tutti è ormai la sua nuova fiamma.

La donna in questione e la giovane modella ed influencer Lucia Bramati, famosa nel campo della moda e che nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi shooting fotografici per riviste vendute in tutto il mondo, oltre che ad essere richiesta da numerosi brand del settore sia in campo social che nonna. Del privato della Bramati, comunque sia, si conosce ben poco se non il fatto che già da qualche mese a questa parte lei e Federico Chiesa formano coppia fissa.