Juve – E’ rottura definitiva con Dybala: il dettaglio che nessuno ha notato e che fa capire tutto

Ormai è ufficiale: Paulo Dybala e la Juve si diranno addio al termine della stagione. Un dettaglio che nessuno ha notato fa capire la grande tensione che aleggia in casa Juve: non ha digerito affatto quello che è successo!

L’attaccante argentino lascerà la Juve dopo sette anni: il suo contratto non sarà rinnovato. Intanto, un’assenza durante le trattative sta facendo discutere.

È finita fra Dybala e la Juve: l’attaccante argentino lascerà i bianconeri al termine della stagione da parametro zero. Il suo contratto, infatti, non verrà rinnovato: a confermarlo è stato l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Il dirigente ha spiegato come alla base di questa decisione ci sia anche una motivazione tattica: dopo l’arrivo di Vlahovic, infatti, la Joya “non è più al centro del progetto”.

L’ex Palermo, dunque, inizierà una nuova avventura dopo sette anni di trionfi con la maglia bianconera.

Dybala-Juve: cronaca di una rottura inaspettata

Pochi mesi fa sembrava difficile, se non impossibile, ma ora è ufficiale: Dybala lascerà la Juve da parametro zero.

Eppure le parti avevano raggiunto un principio di accordo ad inizio stagione, quando l’offerta bianconera si era spinta a €10 milioni annui (8 di parte fissa e 2 di bonus): la fumata bianca era attesa per fine dicembre. Tuttavia, i seguenti problemi societari (indagini sulle plusvalenze) e gli infortuni del calciatore hanno messo in standby la trattativa, con la promessa di tornare a parlarne a stagione in corso.

Con il passare del tempo, però, è cresciuta la tensione fra la Juve e l’agente del calciatore Jorge Antun. La società bianconera, infatti, ha iniziato a domandarsi sulla bontà di un investimento simile per un calciatore che, nell’ultimo periodo, è parso molto fragile fisicamente. Dybala ha sempre tenuto aperto lo spiraglio per proseguire nella trattativa, che nel frattempo ha continuato a slittare fino all’ultimo e decisivo incontro di lunedì.

Qui è stata formalizzata la rottura definitiva: nessuna chance di proseguire insieme. La sera stessa lo ha confermato Maurizio Arrivabene, che ha ammesso la non centralità del giocatore all’interno del progetto Juve. A far rumore, però, è anche l’assenza di un elemento molto importante durante l’ultimo meeting.

Il grande assente durante il meeting: ecco la verità

Lunedì la dirigenza juventina e l’entourage di Dybala si sono incontrati per parlare del rinnovo di contratto del giocatore. La società bianconera ha deciso di non rinnovare, ufficializzando così la rottura del calciatore che, al termine della stagione, potrà cambiare squadra a parametro zero.

Tuttavia, ha sorpreso un dettaglio: il presidente Agnelli non era presente durante l’ultimo incontro. Un’assenza che ha fatto rumore, ma che lascia diversi punti interrogativi. Non è da escludere che fosse presente in videochiamata, ma resta comunque strano che abbia lasciato il suo ufficio poco prima dell’arrivo di Jorge Antun.

Difficile dare un perché alla sua assenza, anche se dietro potrebbe esserci un rapporto non idilliaco con il procuratore di Dybala. Oppure, più semplicemente, il presidente della Juve ha scelto di lasciare il meeting in mano alla dirigenza. Questo, in ogni caso, non esclude il fatto che Agnelli possa aver parlato privatamente con l’argentino durante i giorni precedenti.