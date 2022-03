Milan – L’esterno che vuole solo i rossoneri: i dettagli del favoloso colpo di mercato

Il Milan è vicino ad un colpo di mercato: un giovane esterno vuole giocare a tutti i costi a San Siro la prossima stagione e Pioli è ben contento!

Un esterno offensivo stuzzica l’interesse del Milan. Il giocatore in questione, nonostante il corteggiamento di altri club europei, farà di tutto per vestire la maglia rossonera.

Il Milan si gode il primato in classifica con grande entusiasmo. I rossoneri sono al vertice della Serie A con 66 punti, a +3 dal Napoli e a + 6 dall’Inter (che ha una partita in meno). Il sogno scudetto non sembra più impossibile: i tifosi sono entusiasti della grinta mostrata nelle ultime partite e dal carattere vincente ridato da Pioli.

Le buone notizie, però, non riguardano solamente la classifica, ma anche il mercato: il Milan è pronto a regalare a Pioli un nuovo esterno offensivo, che ha mostrato il proprio interesse nel vestire la maglia dei rossoneri a partire dalla prossima estate.

Milan, sondato il giovane esterno offensivo

Il mercato si muove in casa Milan: oltre all’addio di Kessié, che potrebbe aver già firmato con il Barcellona e che lascerà il club a parametro zero, i rossoneri si muovono per un importante arrivo. Il giocatore in questione sarebbe un talento da far maturare sotto l’ala di Pioli e un jolly offensivo da utilizzare in tutte le caselle della trequarti.

I rossoneri puntano ad un nuovo riferimento offensivo da incastrare nel 4-2-3-1 che in questa stagione sta funzionando alla perfezione.

Le cifre dell’affare

Il giocatore in questione è l’esterno d’attacco del Bruges, Noa Lang. L’esterno d’attacco classe 1999 è cresciuto nell’Ajax ed ad oggi uno dei giocatori di riferimento del club belga. I dirigenti del club milanista hanno già incontrato a Milano gli agenti della Wasserman, la quale si occupa degli interessi del calciatore e le discussioni sembrano procedere bene. Al Milan è stata comunicata la totale volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera.

Si è parlato anche di cifre: il club belga ha valutato l’esterno intorno ai 25 milioni, una cifra che Maldini e Massara vorrebbero portare a circa 20 milioni più bonus. Mancano gli ultimi dettagli dell’accordo, ma la trattativa è ben avviata e Noa Lang sempre più vicino alla sponda rossonera di Milano.