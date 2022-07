Doppia operazione di Roma e Juventus e capolavoro di Tiago Pinto e Cherubini. 30 milioni risparmiati e tutti contentissimi. La ricostruzione.

Abbiamo sovente assistito in questi anni al diffondersi di tante voci coinvolgenti bianconeri e giallorossi ma si è spesso visto anche una Vecchia Signora fare spese in casa capitolina o concretizzare affari in sinergia con quest’ultima.

Basti pensare all’attuale presenza di Leonardo Spinazzola tra le fila di Mourinho, frutto di uno scambio che coinvolgeva tre anni fa il 37 ora all’ombra del Colosseo e quel Luca Pellegrini che non ha fatto in quel di Torino, almeno per ora, il tanto atteso e sperato salto di qualità.

Gli esempi potrebbero comunque essere ben più numerosi, soprattutto se proviamo ad allargare i nostri orizzonti temporali. Si pensi, ad esempio, alla trattativa che portò Miralem Pjanic alla corte di Allegri ma anche all’arrivo, seppur non diretto, di Szczesny, divenuto all’ombra della Mole Antonelliana un inamovibile.

Juventus e Roma, vietato accontentarsi!

In queste settimane abbiamo poi inoltre capito come la vicenda Zaniolo possa rappresentare l’ennesima ingerenza juventina nei piani romanisti, con il 22 che piace da tempo a Cherubini ed Allegri ma che per ora viene valutato in modo spropositato dagli addetti ai lavori di Trigoria, a detta dei rappresentanti del club di Agnelli.

Ciò che è interessante osservare, però, è il fatto che in queste settimane di mercato che ci attendono si potrebbe assistere ad un doppio scenario che coinvolge entrambe le squadre appena citate senza che però i rispettivi interessi si intersechino.

Sia la Roma che la Juventus sono infatti alla ricerca dei giusti rinforzi per poter chiosare nel migliore dei modi una campagna acquisti che ha visto loro distinguersi per diversi affari ma che potrebbe regalare ancora novità.

A Torino hanno ad esempio bisogno di un degno vice-Vlahovic mentre Mourinho sa bene della necessità di veder rinforzare regione arretrata e centrale di campo. Proprio la commistione di questi aspetti merita un approfondimento, soprattutto alla luce di quanto riportato da Marca.

Juventus e Roma “salvano” l’Atletico Madrid: 30 milioni risparmiati!

Il noto portale iberico ha sottolineato infatti il forte interesse dei bianconeri per Alvaro Morata, il cui anelito al rientro a Torino è condiviso con il mondo Juventus tutto, nonché con i piani di Berta e chiunque lavori all’Atletico Madrid.

Qui, Alvaro non è più infatti una priorità e da tempo rappresenta un giocatore del quale valutare in modo serio il futuro e le soluzioni. Questo a maggior ragione se si pensa ad uno stipendio di 6 milioni di euro annui del quale i Colchoneros non vedono l’ora di liberarsene. Stesso discorso valevole per Saul Niguez, reduce dall’esperienza al Chelsea e non riscattato dai Blues.

Il numero 8 piace molto alla Roma e potrebbe rappresentare una più che valida alternativa a quel Georginio Wijnaldum, in queste ore accostato non poco ai giallorossi. Stesso stipendio di Morata e stessa posizione di subalternità dell’ex Juve e Real Madrid. Piace non poco a Mourinho, nonostante quest’ultimo preferisca l’olandese del PSG.

Riportando il titolo del portale iberico su citato, la Serie A potrebbe dunque prossimamente rappresentare una più che felice soluzione per i biancorossi e un overbooking che sta causando loro non poche difficoltà.

Il tutto per un risparmio complessivo di 30 milioni di euro, considerate le durate contrattuali di Saul e Morata nonché le cifre simili da essi percepite e sborsate con malumore dal club iberico.