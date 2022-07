Totti – Blasi: le prime indiscrezioni sugli accordi dopo il divorzio e la convivenza con Noemi

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco nel mondo del web, soprattutto adesso che sono già stati diffusi i primi rumors circa gli accordi che la coppia avrebbe al fine di avere una separazione quanto più serena possibile.

Nel corso delle ultime settimane sono costantemente concentrati su Francesco Totti e Ilary Blasi i riflettori del magazine di cronaca rosa e non solo, dato che adesso la conduttrice ha da poco fatto ritorno nella città di Roma e la casa e che da sempre condiviso con quello che ormai è il suo ex marito.

Il viaggio in Tasmania potrebbe essere servito a Ilary Blasi per allontanare i figli dal clamore mediatico innescato dai magazzini cronaca rosa dopo l’ufficializzazione del divorzio con Totti, ma anche per fare in modo che non vedessero il padre lasciare l’appartamento dato che le notizie in relazione tu non possibile convivenza con Noemi mi mettono sempre più forti.

Totti – Blasi i dettagli sull’accordo dopo il divorzio

Durante la pubblicazione dell’annuncio ufficiale riguardante il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi ha subito manifestato l’interesse a voler tenere privati quelli che sono i reali motivi che hanno condotto la coppia a dirsi addio definitivamente insieme al modo in cui entrambi intendono gestire a questo momento delicato delle loro vite e per la loro famiglia.

Eppure, quanto detto non è stato sufficiente a frenare rumors della cronaca rosa e nemmeno gli avvistamenti messi in atto davanti magazine che sostengono l’avvio di una presunta convivenza da parte di Francesco Totti e la nuova compagna Noemi, anche se tu e al momento in alcun modo non hanno ufficializzato questa relazione. Il tutto però non finisce qui.

La decisione sui figli e termini sulla nuova vita dell’ex coppia

A quanto pare Francesco Totti avrebbe deciso di lasciare una casa che condivideva con Ilary Blasi e la sua famiglia per trasferirsi in un appartamento dalla parte opposta di Roma. Notizie che almeno per il momento non trovano una reale conferma, dato che la conduttrice nemmeno hanno deciso di rilasciare delle dichiarazioni in merito.

Inoltre, sembrerebbe che la coppia in questione si è riuscita a trovare anche un accordo che permette ad entrambi di garantire una separazione quanto più serena possibile soprattutto per i tre figli nati durante la loro lunga storia d’amore.