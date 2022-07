Alice Campello, la nuova vita con Morata a Madrid: ecco cosa sta succedendo

Comincia da Madrid la nuova vita della coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello, i due hanno da poco lasciato l’Italia che sta facendo discutere i tifosi e fanno dell’ex calciatore della Juventus.

Nessuno avrebbe mai immaginato che l’addio da parte di Alvaro Morata alla Juventus sarebbe arrivato così presto e prima di quanto preventivato, motivo per cui nel momento in cui il calciatore e la moglie hanno ufficializzato il loro imminente trasferimento a Madrid tutti i tifosi sono stati colti di sorpresa.

L’estate 2022 segna comunque un momento molto importante per una delle coppie più amate del panorama… e il post condiviso sui social network manda il web in tilt, ecco perché.

La nuova vita Madrid di Alice Campello e Alvaro Morata

Da qualche settimana a questa parte ufficialmente cominciata la nuova vita di Alvaro Morata e della moglie Alice Campello nel cuore di Madrid, il tutto dopo un difficile addio alla squadra della Juventus e alla città di Torino che in tutti questi anni è stata la loro casa è il luogo che ha visto nascere e grandissimo amore che unisce l’influencer è il calciatore.

Nel mirino dell’attenzione del web nel corso delle ultime ore troviamo un nuovo post che Alice Campello ha condiviso nella sua pagina ufficiale e che segna così l’addio ufficiale della vita a Madrid per la famosissima coppia, che comunque sia continua ad avere con l’Italia un legame assolutamente speciale.

La foto di Alice Campello scatena il web

A tenere banco nel web nel corso delle ultime ore troviamo una nuova e bellissima foto che Alice Campello Campello ha voluto condividere con i propri fan della sua pagina Instagram, uno scatto suggellato dall’appellativo “famiglia” inevitabilmente ha conquistato l’attenzione dei media ma anche quella dei propri fan.

Facciamo riferimento ad uno scatto in grado di mettere in risalto la bellezza di Alice Campello, ma anche la dolcezza e il romanticismo di una nuova vita che sta per essere accolta tra le braccia dell’influencer e quelle del marito Alvaro Morata… una Voto che non si dica è diventata virale sui social network come rappresentazione le massime non è la felicità dell’ex giocatore della Juventus.