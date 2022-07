Juventus, c’è l’offerta per il bomber della Premier League. Cherubini e Arrivabene fanno sempre più sul serio, complice l’esigenza di rendere la Vecchia Signora nuovamente competitiva come un tempo.

Dopo una decade di grande dominio abbiamo infatti visto come a Torino vi sia stata un’involuzione abbastanza importante, iniziata l’ultimo anno della prima fase allegriana e ben proseguita in quella parentesi di interregno caratterizzato dall’alternanza infelice biennale di Sarri e Pirlo.

Il ritorno del mister toscano ex Milan sembrava dover catalizzare un percorso di crescita ma la prima annata dell’Allegri 2.0 è stata contraddistinta da delusioni pressoché importanti e che hanno denunciato ulteriormente la grande esigenza dei bianconeri di dover crescere e migliorare per poter dominare nuovamente quantomeno in Italia.

Come più volte evidenziato, la strada tracciata sembra essere quella giusta, complici approdi funzionali e tempestivi nonché altisonanti come quelli di Pogba, Di Maria e Bremer.

Juventus, ultimi aspetti da limare per Allegri

Restano però numerosi gli aspetti da plasmare e le cose da migliorare, a circa tre settimane di distanza dall’esordio di quella che dovrà essere una sorta di secondo anno zero, catalizzante un riscatto che a Torino aspettano ormai da tempo e che tutti si augurano poter portare lo scudetto in quella città divenuta calamita e sede naturale di un tricolore ormai alloggiante da due anni in quel di Milano.

Le voci di questi ultimi giorni, dopo le vicissitudini legate alla difesa e alla regione centrale di campo, stanno iniziando a interessare nuovamente il reparto avanzato, soprattutto alla luce dell’esigenza di regalare ad Allegri un degno vice Vlahovic che possa però approdare a condizioni convenienti.

Questo non significa però che la Juventus vorrà accontentarsi, per quanto in quel di Torino si stiano valutando scenari rispondenti a plurime tipologie di profili.

Calciomercato Juventus, offerta ufficiale per il bomber del Liverpool

Abbiamo detto già della possibilità di rivedere un affondo per Alvaro Morata, ritornato all’Atletico Madrid dopo il prestito oneroso biennale che lo ha visto raggiungere nuovamente Madrid ma che difficilmente lo vedrà permanere nella capitale spagnola.

Per capire se Alvaro potrà far rientro in Piemonte bisognerà attendere però aperture e convergenze di vedute tra la Juventus e i Colchoneros, ad oggi rappresentanti parti abbastanza lontane circa le valutazioni fatte per l’ormai emblematico ed eclettico numero 9 ex bianconero.

Senza dimenticare della suggestione Belotti a costo zero, Tuttojuve.com ha recentemente fatto riemergere uno scenario di cui si era detto a giugno. L’opportunità ossia di arrivare all’ingaggio di Roberto Firmino, per il quale è stata avanzata al Liverpool una proposta da circa 23 milioni di euro.

Al momento, nonostante la subalternità del brasiliano tra le fila Reds dopo l’approdo del bomberone portoghese Nunez, gli inglesi non intendono fare sconti e la cifra avanzata non ha fatto breccia. Previsti rilanci e, soprattutto, novità a breve. Seguiranno aggiornamenti.