La Lazio vuole rifarsi il look: colpo mancino in vista per Sarri

Sessione di mercato molto attiva per il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, che lavora per portare a Maurizio Sarri i colpi giusti per la sua squadra.

Nel mirino dei biancocelesti un giocatore mancino molto ambito dalla concorrenza.

Pace fatta tra Sarri e Lotito che ha promesso al tecnico rinforzi di livello per la sua Lazio.

Mercato in fermento, la Lazio risponde

Dopo le incomprensioni dei mesi passati Lotito e Sarri hanno finalmente raggiunto un accordo per continuare insieme. Il tecnico ha chiesto rinforzi al suo presidente che, bilancio permettendo, sta provando ad accontentare l’ex Napoli per provare a centrare un posto nella prossima Champions League. Sono diversi, infatti, i colpi già messi a segno dalla società capitolina che in questa sessione ha già visto arrivare ben 6 volti nuovi. È arrivato il nuovo estremo difensore Luis Maximiano per circa 10 milioni dal Granada. A proteggerlo 3 nuovi acquisti: i giovani Mario Gila e Nicolò Casale, prelevati rispettivamente dal Real Madrid Castilla e Hellas Verona, e il più esperto e cuore biancoceleste Alessio Romagnoli, giunto nella Capitale a parametro zero dopo un lungo tira e molla.

Per un brasiliano che ha lasciato un altro brasiliano è arrivato. A centrocampo, infatti, avvicendamento tutto verdeoro tra Lucas Leiva, tornato a casa al Gremio, e Marcos Antonio preso per poco più di 7 milioni dallo Shakhtar Donetsk. Colpo in prospettiva, infine, per l’attacco dove è arrivato, sempre dall’Hellas Verona, il promettente Matteo Cancellieri in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Non finisce qui: si cerca il colpo per la fascia sinistra

Nonostante i numerosi arrivi il mercato della Lazio è tutt’altro che chiuso. I biancocelesti, complice anche l’interessamento del Valencia per Elseid Hysaj, cercano un esterno mancino di livello. Maurizio Sarri ha individuato il suo prescelto, si tratta di Destiny Udogie dell’Udinese.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico avrebbe dato mandato al ds Tare di constatare la fattiblità dell’operazione per aggiungere al suo scacchiere un giocatore molto talentuoso. I friulani, però, non sarebbero molto disposti a separarsi da Udogie considerando il sacrificio di Molina. Per di più i margini della trattativa al momento sembrano pochi per la Lazio. L’Udinese, infatti, valuterebbe solo una cessione a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro. I biancocelesti non vorrebbero spendere così tanto e punterebbero ad abbassare le pretese oltre che a cambiare formula, proponendo un prestito con obbligo di riscatto. La trattativa deve ancora entrare nel vivo e per questo Tare continua a guardarsi intorno. Le alternative sono Emerson Palmieri, Emanuele Valeri e la suggestione Marcelo.