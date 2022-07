Juventus, testa a testa in Serie A per il capolavoro a costo zero

Calciomercato Juventus, è sfida in Serie A per il colpaccio a costo zero. C’è però da battere una concorrenza agguerrita quanto nobile.

In queste settimane a Torino si stanno distinguendo per un modo di fare importante e concreto, caratterizzato dalla ricerca di ingaggi funzionali e convenienti e destinati a rappresentare importanti rinforzi per un Allegri che dovrà archiviare più che velocemente una stagione del ritorno tutt’altro che felice e vincente.

La strada seguita fin qui sembra quella giusta, nonostante sia stata macchiata inizialmente da uscite a dir poco importanti ma alle quali si sta comunque cercando di ovviare con delle entrate altisonanti e in grado di far sentire immediatamente il proprio impatto.

Basti pensare alle uscite di Dybala, Bernardeschi e Chiellini, alle quali Cherubini e colleghi hanno cercato di ovviare con interventi mirati, orientati al sugellare soprattutto quelle regioni maggiormente necessitanti di novità.

Juventus, cosa manca per tornare a competere con vigore?

Non è un caso che il mese di giugno sia stato dunque contraddistinto dalla ricerca di giocatori quali Di Maria e Pogba, alla fine arrivati tra entusiasmo e alte aspettative. Il percorso resta però ancora lungo e importante, alla luce di un reparto difensivo che ha perso de Ligt e acquistato Bremer ma che non potrà comunque contare sul solo brasiliano in commistione a Gatti e Bonucci.

Lo sanno gli stessi addetti ai lavori, fin qui in grado di tenere più piste aperte e interessanti diverse regioni di campo, a partire appunto dalle retrovie. Dopo l’ingaggio di Gleison dal Torino non giungono però novità su questo fronte mentre diverse operazioni potrebbero interessare il reparto centrale avanzato.

Aspettando la tanto attesa risoluzione del contratto di Ramsey e monitorando una situazione Zaniolo che potrebbe comunque essere considerata ancora viva, giungo altre novità legate al vice-Vlahovic.

Juventus, testa a testa con il Monza per il colpo a zero

Come vi abbiamo raccontato, infatti, il serbo necessita di un valido alter-ego che sembrerebbe essere stato individuato proprio nel ritorno di Alvaro Morata.

Occhio però a non sottovalutare altri nomi e monitoraggi. In particolar modo, non sfugga quanto raccolto da Tuttomercatoweb.it, a detta dei quali, la Juventus potrebbe distinguersi per un secondo ingaggio di un giocatore reduce da un’esperienza sull’altra sponda del Po.

Ci riferiamo ad Andrea Belotti, svincolato di lusso e ad oggi non ancora in grado di disambiguare il proprio futuro. Monitorato anche in America, il Gallo preferirebbe restare in Italia e, in seguito agli accostamenti anche alla Roma di Mourinho alla luce di un suggestivo ricongiungimento con Paulo Dybala che portasse indietro ai tempi di Palermo, si è detto di un interessamento della Juventus.

Questa partirebbe in pole position in caso di dialettiche italiane per il suo ingaggio ma va detto che ad oggi anche il Monza di Galliani e Berlusconi si sta muovendo per il numero 9 e non sono da escludersi soprese.