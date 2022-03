Juventus, notizie pessime per Allegri: la situazione si complica di brutto!

La Juventus sta provando a concludere la stagione nel migliore dei modi, ma una notizia sconvolgente potrebbe condizionare tutto l’ambiente bianconero.

Il calciomercato di gennaio ha mandato un messaggio chiaro a tutta la Serie A: la Juventus vuole tornare ad essere la più grande. Nelle ultime settimane si è visto un netto miglioramento rispetto alla prima parte di stagione, ma le brutte notizie per Allegri e per tutti i tifosi bianconeri non sono finite.

La Juventus vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo il prima possibile. Questo è stato il messaggio mandato da Andrea Agnelli quando, durante il mercato di riparazione, ha deciso di investire 80 milioni di euro per assicurarsi un talento cercato da tutta Europa: Dusan Vlahovic.

Fino a questo momento il campo gli sta dando ragione, visto che la Juventus non ha più perso e l’attaccante ex Fiorentina ha già messo a segno quattro gol nelle sue prime sei presenze con la maglia bianconera. Il presidente juventino punterà, già dalla prossima stagione, a riconquistare lo scudetto e a riprovare ad arrivare fino in fondo nella competizione più ambita, la Champions League.

Le difficoltà che la Juventus incontrerà nel suo percorso sono tante, una su tutte le questioni dei rinnovi. Su tutti quella relativa a Paulo Dybala, che non ha ancora trovato l’accordo con la società e potrebbe lasciare a parametro zero. Un’altra brutta notizia arriva dai media spagnoli, che hanno lanciato una bomba che non potrà che lasciare con l’amaro in bocca tutti i tifosi bianconeri.

Juventus, una storia d’amore senza lieto fine

La Juventus, con la rosa attuale al completo, è una squadra che potrebbe dare fastidio a chiunque nel panorama europeo. Giocatori come De Ligt, Chiesa, Dybala e Vlahovic giocherebbero in tutte le top squadre di Champions League per le qualità che hanno dimostrato di avere. Il ruolo in cui forse i bianconeri dovrebbero alzare il livello è il centrocampo, e l’obiettivo numero uno della dirigenza è stato sempre uno solo.

Paul Pogba, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Manchester United, ha giocato per quattro stagioni alla Juventus, vincendo trofei ed entrando nei cuori dei tifosi bianconeri. Il centrocampista francese ha poi deciso di tornare ai Red Devils, ma la sua seconda avventura in Premier League non è andata come da previsioni. Pogba ha il contratto in scadenza al termine di quest’anno e, viste le dichiarazioni d’amore mai fatte mancare alla sua ex squadra, tutti i tifosi si auguravano un suo ritorno in bianconero. Invece le notizie emerse nelle ultime ore parlano di un pre-accordo firmato per le prossime stagioni con il Paris Saint-Germain.

Se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe un brutto colpo per l’ambiente bianconero e in particolare per Max Allegri, che aveva puntato su di lui per riportare la Juventus ai livelli della loro prima avventura insieme.