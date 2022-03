Roman Abramovich, vita privata: avete mai visto le sue tre mogli?

Roman Abramovich è attualmente uno dei personaggi appartenenti al mondo dello sport più discussi del momento a seguito dei fatti legati Chealsea Football Club. Inevitabilmente, l’attenzione dei media si è concentrata anche sulla vita privata dell’imprenditore e delle sue tre mogli.

Il conflitto e fuoco avviato dalla Russia contro la l’Ucraina, con gli spicci che intento da parte di Putin di conquistare dominare la nazione, ha innescato una lunga serie di reazioni a catena che stanno arrivando da ogni parte del mondo come è successo nel cuore di Londra a seguito della decisione presa da Roman Abramovich, l’imprenditore russa che ha deciso di mettere in vendita la squadra del Chelsea lanciamo un segnale importante nei confronti del presidente della Russia.

L’attenzione dei media in queste ore si è concentrata anche sulla vita privata dell’imprenditore è proprietario della squadra di calcio, sposato ben tre volte è diventato padre di 6 figli.

La clamorosa decisione Abramovich passerà alla storia

Ebbene sì la decisione presa da Roman Abramovich passerà davvero alla storia, non solo perché il proprietario della Chealse Football Club ha deciso di liquidare la squadra affidandola al Chelsea Charitable Foundation, ma anche a seguito delle motivazioni per il quale ha deciso di mettere in atto tutto ciò.

L’imprenditore, ricordiamo, che insieme alla dichiarazione riguardante la gestione del Chelsea ha dichiarato di voler devolvere tutto il ricavato alle famiglie ucraine e che hanno subito una grave perdita durante questa atroce guerra.

Avete mai visto le tre mogli di Abramovich?

Della sfera privata di Roman Abramovich si conosce ben poco, se non il fatto che l’imprenditore è convolato a nozze per ben tre volte e con delle donne assolutamente bellissime, le quali hanno dominato la scena dei media al fianco dell’uomo. Il primo grande amore di Abramovic è stato segnato dall’unione con Olga YuRavena Lysova, uniti in matrimonio tra il 1987 e il 1990, e della cui relazione si conosce quasi nulla se non la data del divorzio.

In seguito, arriverà Irina Malandina, insieme alla quale ha avuto ben quattro figli durante gli anni di matrimonio che vanno dal 1991 al 2007. In fine, nella vità di Abramovic è arrivata Dasha Zhukova, famosa nel panorama russo per essere una collezionista d’arte, imprenditrice ed editrice nel campo dei media occupandosi di un’informazione russa americana. La Zhukova e Roman Abramovic hanno vissuto un amore importante che li ha visti uniti in matrimonio tra il 2008 e il 2017, legame che ha permesso all’imprenditore di diventare padre altre due volte.