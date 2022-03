ULTIM’ORA Ibrahimovic-Napoli: ci siamo! I tifosi sono in fibrillazione, a breve la conferma

Zlatan Ibrahimovic è uno di quei giocatori in grado di cambiare da solo il volto di una squadra: i tifosi lo sanno e non aspettavano altro!

Dopo il problema al tendine d’achille che lo ha tenuto fuori per più di un mese, Zlatan Ibrahimovic è pronto al rientro in campo. Nonostante i 40 anni compiuti, l’attaccante svedese ha dimostrato di poter fare ancora la differenza in Serie A.

Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato nella sua carriera di essere uno degli attaccanti più forti e decisivi della storia del calcio. Dopo le due stagioni in MLS ai Los Angeles Galaxy, l’attaccante svedese ha deciso di tornare al Milan per riportare in alto un club in grande difficoltà in quel momento.

Dal momento del suo arrivo, i rossoneri hanno cambiato completamente marcia e dopo lo stop per il lockdown sono diventati un’altra squadra. Merito sicuramente del lavoro di Pioli ma anche e soprattutto della mentalità portata da un giocatore che durante la sua carriera ha vinto ovunque è andato.

Dal suo ritorno in Italia, sono già 36 i gol messi a segno da Ibrahimovic e il Milan è tornato in Champions League dopo sette anni di assenza. Vista l’età, la seconda avventura dell’attaccante svedese in rossonero è stata caratterizzata anche da qualche infortunio di troppo che ne ha minato la continuità.

Ibrahimovic, la notizia che tutti aspettavano

I problemi fisici non sembrano però toccare più di tanto Ibrahimovic, che non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo a breve. Il suo contratto con il Milan è in scadenza alla fine di quest’anno, ma Paolo Maldini ha ribadito che le trattative con il gigante svedese non saranno mai un problema per la dirigenza. A breve si saprà il suo futuro, ma i tifosi possono già esultare per le indiscrezioni dell’ultimissima ora.

Infatti Ibrahimovic è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo l’infortunio subito contro la Juventus il 23 gennaio. Il gigante svedese salterà comunque l’impegno della semifinale d’andata contro l’Inter, ma con tutta probabilità Stefano Pioli potrà averlo almeno in panchina nel fondamentale match contro il Napoli di domenica prossima. Per il Milan si tratta di un’ottima notizia visto il periodo di appannamento che i rossoneri stanno vivendo nelle ultime partite. Ibrahimovic, con tutta la sua esperienza e il suo carisma, potrebbe trasmettere alla squadra quella mentalità vincente in un momento decisivo della stagione.

I tifosi rossoneri sperano, in queste partite finali, di ritrovare quell’Ibrahimovic determinato che ha permesso di cambiare faccia al Milan nelle ultime stagioni.