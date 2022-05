Juventus – Il club fa sul serio: Pogba sulla via del ritorno, cifre shock sul piatto

Le voci su un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus stanno scatenando l’entusiasmo del tifo bianconero: le cifre sul tavolo sono incredibili, mai viste prima!

La Juve prepara il ritorno di Pogba in bianconero: la dirigenza della Vecchia Signora è decisa ad effettuare in investimento importante.

Archiviata la stagione al quarto posto in classifica, la Juve ha intenzione di condurre un calciomercato da protagonista assoluta.

L’intenzione è quella di costruire una squadra capace di essere competitiva su tutti i fronti effettuando investimenti mirati e all’insegna della sostenibilità economica. Come noto, ci saranno altri addii oltre a quelli di Dybala, Chiellini, Bernardeschi e Morata (che potrebbe tornare subito però): per questo motivo, le operazioni in entrata saranno fondamentali.

Il progetto ripartirà da Allegri e dalle certezze come De Ligt, Chiesa e Vlahovic: a loro, si potrebbe aggiungere un grande ex come Paul Pogba.

Il centrocampista francese è un obiettivo di mercato e, secondo le ultime indiscrezioni, l’intesa sarebbe vicina: sul tavolo ci sono cifre molto elevate.

Pogba non ha più dubbi: ecco come la Juve lo sta convincendo

Come anticipato, potrebbe avvenire una sorta di rivoluzione in casa Juve. In particolar modo, addii pesanti come quelli di Chiellini e Dybala porteranno di conseguenza alla ricerca di sostituti all’altezza. In tal senso, i bianconeri avrebbero già bloccato Di Maria, che a giorni dovrebbe firmare un contratto biennale.

Tuttavia, anche il centrocampo avrà bisogno di rinforzi. Come noto, Paul Pogba è l’obiettivo numero uno, nonostante le smentite di rito dell’AD Maurizio Arrivabene di qualche giorno fa. Il centrocampista francese si libererà a parametro zero dal Manchester United ed è corteggiato anche dal PSG.

Tuttavia, nonostante l’offerta del club parigino sia superiore, il Polpo sarebbe incline ad accettare la proposta juventina.

Come accaduto la prima volta, Pogba arriverebbe a Torino a parametro zero (i bianconeri avevano incassato più di €100 milioni dalla sua cessione).

Le parti (l’avvocato Rafaela Pimenta e la dirigenza bianconera) si sono già incontrate e avrebbero già raggiunto un accordo: contratto triennale a €8 milioni annui più bonus (totale €10 milioni).

La proposta del PSG era più alta, poiché arrivava a circa €12 milioni. Tuttavia, i francesi non avrebbero mai affondato in modo decisivo favorendo così l’inserimento della Juve.

Il giocatore avrebbe dato totale gradimento per il ritorno in bianconero che, salvo clamorose sorprese, sta diventando reale.

Inoltre, Pogba potrebbe anche riprendere la maglia numero 10, che verrà liberata dopo l’addio di Dybala.