Giulia Pastore ruba la scena alle wags del Milano: ecco cosa ha fatto durante la festa scudetto

Giulia Pastore ha rubato la scena alle wags del Milan insieme a Sandro Tonali durante la festa scudetto. Ecco cosa ha fatto la giovane modella per il fidanzato.

Sono state delle settimane molto intense per tutti i giocatori del Milan che hanno lavorato sodo per ottenere lo scudetto, il quale ritorna alla squadra dopo ben 11 campionati di serie A. I riflettori dei media in queste ore sono concentrati sui festeggiamenti realizzati dopo la vittoria, hai quali hanno preso parte anche fidanzate, compagne e mogli.

Non a caso l’attenzione dei media in queste ore si concentra su Giulia Pastore, la quale ha conquistato la scena in campo social e non solo grazie alla pubblicazione di un post che ha lasciato i tifosi del Milan a bocca aperta.

Giulia Pastore wags perfetta

Durante il campionato di serie A Giulia Pastore è stata in grado di conquistare la scena in campo social e mediatico mostrandosi sempre al fianco del compagno Sandro Tonali, attaccante del Milan e che nel corso delle varie partite ha dimostrato di avere un talento incredibile e che ha contribuito notevolmente alla conquista dello scudetto.

La giovane coppia nei mesi ha avuto modo di raccontarsi a cuore aperto anche sui social network, così come è successo anche durante la festa realizzata per festeggiare insieme ai tifosi del Milan il tanto desiderato scudetto… occasione per la quale Giulia Pastore ha messo in atto un colpo da maestra.

“Chi l’avrebbe mai detto…”

A tenere banco nel mondo del web, quindi, troviamo la pubblicazione di una bellissima e lunghissima dedica d’amore che Giulia Pastore ha condiviso nella sua pagina Instagram, una lettera ricca di emozioni che la giovane modella ha scritto per Sandro Tonali.

Qui, infatti, è possibile leggere le seguenti parole: “Chi l’avrebbe mai detto, sei arrivato al Milan spaventato, titubante la gente non voleva credere in te. Dopo un lavoro splendido fatto dal tuo gruppo di lavoro e grazie ai tuoi sacrifici, oggi sei qui a festeggiare con la TUA squadra”. Giulia Pastore, successivamente, ha concluso così il lungo messaggio per l’attaccante del Milan: “È inutile dirti quanto sono orgogliosa del percorso che hai fatto fino ad ora e sono qui per dirti che non ho mai smesso di credere in te perché l’ho sempre saputo che sei un campione. Sono stanti giorni pieni di adrenalina, di lacrime e di immensa felicità! Come dicevo l’altro giorno è colpa delle favole e la nostra favola è una delle più belle di sempre”.