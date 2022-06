Juventus – Il nuovo acquisto arriva direttamente dalla Serie A: cifre e dettagli

La Juventus di Massimiliano Allegri è in pole position per assicurarsi uno dei talenti più luminosi del campionato italiano: la sua stagione è stata strepitosa, tifosi bianconeri in delirio.

Andrea Agnelli vuole regalare al suo allenatore una squadra capace di ritornare da subito ai vertici del calcio italiano ed europeo. I nomi accostati ai bianconeri sono di quelli capaci di far sognare i tifosi.

Tra le protagoniste del calciomercato che avrà inizio il giorno 1 giugno ci sarà la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera è reduce da una stagione deludente, che per la prima volta dopo undici anni è terminata con zero titoli in bacheca. Il quarto posto raggiunto è solo una magra consolazione per quella che sarebbe dovuta essere la stagione del rilancio.

La Juventus però vuole tornare a fare sul serio e già a gennaio ha dato prova di questo andando a prendere uno dei giovani più richiesti a livello europeo, Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno preso scelte drastiche: oltre all’addio di Chiellini, che andrà giocare in MLS, saluteranno anche Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alvaro Morata. E non è escluso che siano gli unici, visto che anche Arthur, McKennie e Kean sembrano sul piede di partenza.

I nomi che dovrebbero arrivare sono però profili di caratura internazionale in grado di far scaldare i cuori bianconeri. Il ritorno di Paul Pogba sembra ormai cosa certa, e ciò rappresenterebbe un grandissimo colpo per un reparto tanto criticato in questa stagione. Tra gli obiettivi c’è anche Angel Di Maria, in cerca di una squadra top in Europa dopo l’addio al PSG. Il Fideo darebbe alla rosa una qualità e un’esperienza che è mancata spesso in questa ultima annata.

Juve, la trattativa è ben avviata: la concorrenza sembra ormai sconfitta

Uno dei nomi fatti da Allegri è però un giocatore di Serie A che ha impressionato tutti per i numeri raccolti al termine del campionato: Nahuel Molina. L’esterno argentino è stato con i suoi 7 gol e 5 assist uno dei calciatori dell’Udinese che più si è messo in mostra in questo campionato, attirando su di sé le attenzioni delle big. Come confermato nelle ultime ore dal dg friulano Pierpaolo Marino, Molina andrà via e la Juventus è in vantaggio sulle altre.

L’argentino classe ’98 è ormai esploso prendendosi anche una maglia da titolare nella Seleccion di Scaloni. Dotato di una grandissima velocità e un tiro fuori dal comune per un esterno a tutta fascia, Molina ha attirato le attenzioni del Cholo Simeone e dell’Atletico Madrid, che avrebbero voluto tentare un De Paul bis. Secondo il Mundo Deportivo però il giocatore, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, sarebbe orientato a rimanere in Serie A e ad accettare la proposta della Juventus.

La situazione è in evoluzione ma potrebbe risolversi più a breve del previsto: Nahuel Molina cambierà squadra ma, con tutta probabilità, continuerà a vestire i colori bianconeri.