Soffri di colesterolo altro? Ecco l’alimento che non dovresti mai mangiare

Shakira e Piquè continuano ad essere finalmente internazionale, i due hanno annunciato ufficialmente la loro intenzione di separarsi.

Nel corso degli ultimi giorni l’annuncio relativo alla fine del matrimonio tra la cantante Shakira e il portiere Gerard Piqué ha lasciato i loro fan assolutamente senza parole, essendo considerati da sempre una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e dello sport.

La notizia è stata confermata in via ufficiale della stessa cantante Shakira, attraverso la pubblicazione di un messaggio pubblico e che Merkel non si dica ha fatto il giro del mondo intero.

Il messaggio di addio di Shakira

In questi ultimi giorni la notizia di un imminente addio tra Shakira e Piqué ha subito fatto il giro del mondo, innescando non pochi gossip e rumors circa le motivazioni che avessero spinto i due a prendere se questa importante decisione dopo molti anni d’amore e la gioia della nascita di due figli.

A confermare il gossip in via definitiva è stata proprio Shakira attraverso la diramazione di un messaggio alla stampa dove è possibile leggere: “Io e Gerad Piqué ci siamo separati. Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostre priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”.

I veri motivi dell’addio per la coppia

A oggi ne Shakira e né tantomeno Piqué hanno deciso di parlare delle reali motivazioni che hanno spinto entrambi a dirsi addio e porre fine al loro matrimonio. L’unica notizia certa riguarda il trasferimento del cantante che ha lasciato la casa che condivideva con la moglie i propri figli, tornando a vivere così nella casa dove abitava un tempo ancor prima di conoscere la cantante.

I rumors del gossip, invece, fanno riferimento ad un possibile addio per la coppia dettato da un tradimento che Shakira avrebbe scoperto da parte del marito e che l’avrebbe spinta così a porre fine alla loro relazione d’amore evidentemente già in crisi.