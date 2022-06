Mariasole Pollio dopo Vlahovic: estate bollente e bikini mozzafiato

Mariasole Pollio torna a essere protagonista dei media dopo il presunto flirt con il giocatore della Juventus Dusan Vlahovic… pronta a vivere un’estate molto più che bollente.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo l’attrice social influencer Mariasole Pollio, e tutto grazie alla pubblicazione di alcuni scatti condivisi nella sua pagina Instagram e che hanno mandato in tilt il popolo del web.

L’attrice e social influencer è pronta a vivere una nuova stagione estiva da protagonista anche sui social network, così come confermato dal successo che hanno riscosso in queste ultime ore gli scatti condivisi nel suo account ufficiale.

Maria Sole Pollio dopo Dusan Vlahovic

Durante i mesi invernali sono state numerose le notizie pubblicate in seguito al presunto flirt tra il giocatore della Juventus Dusan Vlahovic e Mariasole Pollio. La coppia è sempre stata molto discreta tanto da non farsi mai vedere in pubblico, ben lontani dai riflettori dei media, motivo per cui a oggi non si conoscono in alcun modo i dettagli del flirt tra di loro e né tanto meno perché sia finita.

Comunque sia, Mariasole Pollio e pronta a vivere la sua estate dominando così le scene sui social network, mostrandosi splendida come non mai in qualità di reginetta di Instagram.

L’attrice super hot in bikini

Nel mirino dell’attenzione del web, dunque, troviamo proprio l’attrice ex protagonista della serie televisiva Don Matteo è anche tra le social influencer italiane più seguite amate nel panorama italiano.

In particolar modo, a voi far discutere troviamo alcuni stati realizzati non molto tempo fa durante una gita al mare durante la quale Mariasole Pollio ha deciso di sfoggiare un bikini mozzafiato, mostrandosi assolutamente perfetta e pronto a dominare le scene come protagonista indiscussa dei social network in vista della stagione estiva.