Juventus, effetto domino da paura con Inter e Bologna: Marotta a tappeto

Calciomercato Juventus, c’è l’effetto domino da paura in Serie A che beffa per la seconda volta l’Inter di Marotta. Ecco cosa sta succedendo.

Juventus e Inter, così come Napoli, Monza e Roma, si sono fin qui distinte per diverse operazioni e situazioni che hanno suscitato non poca attenzione e catalizzato altrettante discussioni.

Basti pensare a quanto accaduto con Paulo Dybala, protagonista di un’estate a dir poco infuocata e durante la quale, a un certo punto, uno dei giocatori più importanti della Serie A e maggiormente emblematici del recente passato bianconero e argentino, sembrava essere stato scaricato da tutti.

In realtà, in una prima fase, nessuno era riuscito ad assecondare gli aneliti di Jorge Antun e dello stesso giocatore mentre successivamente le concrete e importanti avances dell’Inter non si erano potuto sbloccare a causa di una forte copiosità nel reparto offensivo che ha impedito a Marotta di affondare il colpo. Il tentativo interista, insomma, c’è stato, così come quello del Napoli, per quanto meno vigoroso e importante rispetto a quello giunto da Milano.

Calciomercato Juventus, quante beffe per Marotta

A far rumore ulteriormente, poi, è stata la scelta finale dell’ex 10 della Juventus, alla fine approdato alla corte di Mourinho e al termine di una trattativa che ha portato Paulo a guadagnare molto meno di quanto ci si potesse inizialmente aspettare e approdare in una rosa di certo meno nobile rispetto a quelle cui inizialmente sembrava destinato.

Senza approfondire ulteriormente la questione, ci limitiamo qui a evidenziare come la trattativa abbia suscitato non poca attenzione tra le fila non solo giallorosse ma anche juventine e interiste, senza dimenticare della piazza di Napoli, inizialmente credente che il colpo di teatro Dybala potesse rappresentare una sorta di venia da parte del presidente De Laurentiis per i diversi addii ponderati in quest’ultimo mese.

Alla fine non è stato così ma ad acuire ulteriormente la beffa dell’Inter è stata l’operazione della Juventus, bravissima a bruciare Marotta per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano da tempo rappresentava un obiettivo per l’élite del calcio italiano, complice una stagione che lo aveva consacrato come miglior difensore dello scorso campionato.

Calciomercato Juventus, l’effetto domino che stende Marotta

Per motivi diversi ma non proprio dissimili da quelli che hanno bloccato l’approdo di Dybala, l’Inter non ha potuto affondare e si è ritrovata per la seconda volta con un pugno di mosche in mano.

A ciò si aggiunga poi quanto raccolto da Giovanni Albanese, nobile e autorevole penna de “La Gazzetta dello Sport” a detta del quale potrebbe prossimamente concretizzarsi un effetto domino in Serie A, con ingerenze francesi, che rischia di mettere KO definitivamente l’Inter.

Il Bologna è infatti vicino al cedere Theate al Rennes e in terra felsinea hanno da tempo individuato in Daniele Rugani un valido sostituto. L’approdo dell’ex Empoli alla corta di Mijhalovic permetterebbe lui di ritrovarsi dopo anni non proprio da protagonista in quel di Torino e, soprattutto, catalizzerebbe un vero e proprio intreccio a catena.

La Vecchia Signora si troverebbe infatti in quel caso costretta a sostituirlo e affonderebbe con ogni probabilità e con massima decisione il colpo per Nikola Milenkovic della Fiorentina. Seguito da tempo, è un obiettivo anche dell’Inter ma nessuna delle due società ha per ora cercato di fare breccia con vigore nelle resistenze (di certo non insuperabili) di un club come quello Viola, consapevole dell’anelito del proprio difensore a voler cambiare aria.