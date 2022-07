Melissa Satta lado b da 10 e lode, svolta bollente in vacanza

By

Melissa Satta torna ad essere protagonista dall’attenzione dei media e questa volta grazie al suo lato B da 10 e lode, una foto che ha subito scatenato l’attenzione dei social network e dei fan dell’ex velina.

Continua l’estate da sogno per Melissa Satta con al fianco il suo compagno il figlio Maddox, ma scatenare l’attenzione dei fan sono state le varie foto che l’ex velina ha condiviso nella sua pagina Instagram lasciando tutti loro senza parole ma allo stesso tempo raccontando ciò che sta succedendo durante le sue vacanze.

In particolar modo, nel corso delle ultime ore l’attenzione del web si concentra sul lato B da urlo sfoggiato da Melissa Satta in uno degli scatti recentemente condivisi nella sua pagina Instagram ufficiale.

Vacanze bollenti per Melissa Satta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web troviamo il racconto delle vacanze da solo che Melissa Satta sta realizzando nel cuore della Sardegna, a terra da quale da sempre molto legata e dove si reca tutte le volte in cui decide di concedersi del tempo per sé stessa.

Giorni ricchi di grande emozione per l’ex velina, la quale sta cercando di riposare in vista dell’avvio di una nuova stagione televisiva e tanti altri progetti che la vedranno come indiscussa protagonista durante la stagione cavallo tra il 2022 è il 2023… voi vacanza che improvvisamente hanno preso anche una svolta bollente.

Il lato da 10 e lode per la Satta

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo delle foto che Melissa Satta ha condiviso nella sua pagina Instagram solo pochi giorni fa e che hanno dato una vera e propria svolta bollente alle sue vacanze in Sardegna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)



Facciamo riferimento delle immagini che mettono in risalto il corpo da urlo dell’ex velina e in particolar modo il suo lato B, lasciando senza parole tutti fan della Satta ammalati colpiti dalla sua sensazionale bellezza… con una perfetta forma fisica da fare invidia a chiunque.