Osimhen sempre più vicino all’addio al Napoli: De Laurentiis ha in mente un colpo straordinario

Anche Victor Osimhen si prepara a lasciare al Napoli in questa sessione di mercato: l’offerta per lui è irrinunciabile, ma De Laurentiis sta progettando un colpo clamoroso per ridare entusiasmo alla piazza.

Il rapporto ai minimi termini con Luciano Spalletti e alcuni compagni di squadra stanno spingendo Osimhen lontano da Napoli dopo appena due anni dal suo arrivo.

Tutto quello che i tifosi del Napoli non si auguravano al termine della scorsa stagione sta accadendo visto che anche il bomber nigeriano Victor Osimhen potrebbe presto dire addio. Dopo 62 partite in cui ha collezionato 28 gol e 9 assist, il nativo di Lagos non sarebbe più convinto di continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

La lite in allenamento con Anguissa e Spalletti, che davanti a tutti i tifosi ha deciso di mandarlo sotto la doccia, ha rappresentato solo la ciliegina sulla torta di vari episodi che lo avrebbero spinto a prendere questa scelta. Su tutti, la decisione di De Laurentiis di mandare via alcuni dei giocatori più importanti della squadra. Ciò difficilmente permetterà al Napoli di lottare per vincere lo scudetto come successo nella scorsa stagione. In più è arrivata all’entourage dell’attaccante una proposta da un top team europeo: il Bayern Monaco.

Dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona i bavaresi avrebbero deciso di fare un investimento importante su Osimhen sia per il presente che per il futuro. Si parla di 120 milioni messi sul piatto, una cifra che De Laurentiis non potrebbe mai rifiutare. Il presidente del Napoli sa però che un’altra cessione eccellente aumenterebbe il malumore dei tifosi, motivo per cui sta lavorando in prima persona per capire la fattibilità di un’operazione che avrebbe del clamoroso.

Tutti i nodi vengono al pettine: ecco perché i tifosi possono sognare

Se il Napoli decidesse di cedere Osimhen, ecco che allora avrebbe bisogno di un colpo eccezionale in grado di spostare gli equilibri in Serie A. L’unico nome in grado di fare questo è quello di un giocatore in rotta di collisione con il suo attuale club: Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole giocare la Champions League e non si è presentato a nessuna di queste prime settimane di allenamento dei Red Devils.

Il suo agente Jorge Mendes sta valutando le varie opzioni, ma al momento quella del Napoli sembra la più accreditata. Ci sarebbe da valutare la questione dell’ingaggio, ma l’eventuale vendita di Osimhen porterebbe ai partenopei un’importante cifra da reinvestire per il portoghese. L’operazione è più fattibile di quello che sembra visto che dalle priorità di CR7 (Premier League e Real Madrid) non è arrivata ancora nessuna offerta.

Per tutti questi motivi i tifosi del Napoli possono sognare. Dopo Maradona, i partenopei potrebbero accogliere presto un altro dei giocatori più grandi della storia del calcio.