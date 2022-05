Juventus – Quello scambio incredibile con la concorrenza che nessuno potrebbe immaginare: si può fare!

C’è fermento in casa Juve per uno scambio incredibile con la concorrenza che nessuno avrebbe potuto immaginare: i tifosi restano in attesa.

La dirigenza juventina è pronta a rinnovare una squadra che ha deluso le aspettative durante tutto l’arco della stagione. Il calciomercato è caldissimo e i bianconeri saranno tra i protagonisti per provare a tornare ai vertici in Italia e in Europa.

È tempo di bilanci in casa Juventus al termine di un’annata che non ha regalato gioie ai tifosi. Dopo ben undici anni infatti, i bianconeri hanno concluso la stagione con zero trofei, facendo addirittura peggio della precedente quando Pirlo portò in bacheca una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. L’unica magra consolazione è l’accesso garantito alla prossima Champions League che potrebbe comunque attirare giocatori di primo livello.

Nell’ultima partita di campionato contro la Lazio pareggiata 2-2, hanno salutato per l’ultima volta i loro tifosi Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il difensore azzurro, autentica icona juventina negli ultimi quindici anni, appenderà gli scarpini al chiodo al termine della stagione lasciando un vuoto enorme nella retroguardia bianconera. La Joya invece non ha trovato l’accordo economico con la dirigenza per il prolungamento di contratto e si trasferirà in un’altra squadra a parametro zero.

Anche per questi due motivi, c’è la necessità di rinforzare alcuni reparti almeno per tornare competitivi per i vertici. I nomi circolati nelle ultime ore sono quelli di giocatori al top in Europa, che però sono in rotta di collisione con i rispettivi club. Di Maria, Pogba e Perisic arriverebbero a parametro zero e per questo motivo i dirigenti stanno cercando di capire la fattibilità delle operazioni.

Uno per uno, ecco l’idea folle per rimpiazzare Chiellini: si aspetta l’ufficialità

Il primo colpo di calciomercato potrebbe invece proprio riguardare la difesa, che con l’addio di Chiellini ha bisogno di un uomo di esperienza. L’idea è quella di uno scambio alla pari che accontenterebbe entrambi gli allenatori, ma che nessuno avrebbe mai immaginato. Il nome che Allegri starebbe contrattando è quello di un giocatore una diretta concorrente in Serie A: la Lazio dell’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Si tratta di Francesco Acerbi, per cui la Juventus darebbe in cambio alla Lazio Daniele Rugani. Il 34enne difensore biancoceleste è reduce da una stagione molto complicata sia dal punto di vista delle prestazioni sia da quello del rapporto ai minimi termini con i propri tifosi. Sarri non lo ritiene adatto al suo gioco e il calciatore accetterebbe di buon grado di passare gli ultimi anni della sua carriera in bianconero. Alla Lazio arriverebbe invece Rugani, che il tecnico biancoceleste conosce fin dai tempi di Empoli e per cui nutre una profonda stima. Le sole 17 presenze di questa stagione avrebbero convinto anche il giocatore a cambiare aria per trovare finalmente continuità dopo anni all’ombra di difensori come Bonucci, Chiellini e De Ligt.

Tutto farebbe propendere a una imminente chiusura dell’operazione, con entrambe le squadre che gioverebbero di questo scambio. Il calciomercato è ancora chiuso, ma le prime mosse per la prossima stagione stanno già per essere definite.