Shevchenko e la foto social che ha spiazzato tutti: nessuno poteva immaginare una scelta così clamorosa

Andriy Shevchenko ha postato sui propri canali social un messaggio di solidarietà che ha stupito tutti.

Andriy Shevchenko in questi mesi difficili per la sua patria d’origine che sta affrontando la guerra contro la Russia si sta muovendo in prima linea per contribuire come può. Il suo ultimo appello social non ha lasciato indifferente nessuno.

Dopo l’esonero arrivato dalla panchina del Genoa, la vita di Shevchenko ha preso una piega del tutto diverso. La guerra scoppiata in Ucraina ha coinvolto direttamente l’ex campione e l’ha fatto scendere in prima linea per sensibilizzare il mondo del calcio a dare un attivo contributo alla causa.

La guerra in Ucraina coinvolge Shevchenko e il mondo del calcio

Il conflitto in Ucraina ha negli ultimi mesi coinvolto il mondo del calcio, in particolare l’ex campione del Milan Andriy Shevchenko. L’ex allenatore del Genoa non si è mai tirato indietro in questi mesi, condividendo l’attualità della guerra sui propri canali social e mostrando pubblicamente e attivamente il suo supporto alle vittime.

L’ultimo gesto da lui compiuto ha commosso il mondo del calcio. Ecco il messaggio condiviso da Shevchenko.

Il mondo del calcio a bocca aperta: quello che ha fatto è veramente incredibile

Andriy Shevchenko è andato di persona ad incontrare il presidente ucraino Zelensky. L’incontro è stato fortemente voluto da Sheva, che in un momento così difficile è stato rischioso. Le sue parole: “Per incontrare Zelensky di persona, ho superato il viaggio da Londra a Kiev e sono più felice che mai di essere qui a casa. Rappresento l’Ucraina nell’arena calcistica internazionale da molti anni. Ma oggi, quando il mio paese soffre per la guerra, la mia priorità non è il calcio, ma aiutare l’Ucraina”.

L’ex calciatore ha inoltre incoraggiato a fare una donazione a a@u24.gov.ua, spiegando che tutti i fondi saranno trasferiti sui conti della Banca nazionale ucraina. Si può donare per lo sminamento dell’Ucraina, per salvare la vita di qualcuno fornendogli assistenza medica o contribuire alla ricostruzione di un asilo nido o di un ponte. Per Sheva infatti: “Ogni contributo è inestimabile, poiché la Russia ha distrutto più di 7.000 edifici, migliaia di chilometri di strade e sta uccidendo gli ucraini ogni giorno. Ringrazio il Presidente dell’Ucraina per la fiducia e per questo grande onore. E grazie a ciascuno di voi per il vostro coinvolgimento! Vi invito a contribuire alla vittoria dell’Ucraina. Nella vittoria della libertà, nella vittoria del mondo libero”.