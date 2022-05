Georgina Rieto, in mezzo alle gambe una ‘stellina’: prova a nasconderla ma è troppo tardi | FOTO bollente

Georgina Rieto ha pubblicato in vista dell’arrivo dell’estate una foto dove mette in mostra tutte le sue forme. Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan.

Sono molte le giornaliste sportive che oltre ad essere in grado di svolgere in maniera eccellente il proprio lavoro hanno una bellezza statuaria a tal punto da mandare in estasi tutti i loro fan ogni qualvolta pubblicano una foto sui social.

Georgina Rieto e la foto in costume da bagno

Una di questa è Georgina Rieto, classe 1997, nata a Reggio Calabria, da sempre appassionata al mondo del calcio. In molte interviste ha raccontato che in tenera età quando tutte le sue amiche erano intente a giocare con le bambole e a decidere quale vestito fosse adatto a far indossare ad una Barbie anziché un altro lei scambiava le figurine die calciatori con i suoi amici.

Ma l’amore per il pallone le è scaturito grazie anche alla Reggina, squadra di cui ne è madrina e per via del suo lavoro svolto all’interno di Reggina.Tv.

Giorgina si definisce una ragazza acqua e sapone dal carattere semplice ma deciso e ammette che chi non la conosce potrebbe avere un’idea un po’ diversa di lei rispetto a come invece è realmente e lei stessa si diverte a giocare su questa ambiguità.

Amante della Reggina ha dichiarato di avere un sesto senso nel capire la gente al primo impatto e non nasconde che per lei parlare della sua squadra del cuore è qualcosa di naturale in quanto la Reggina ha sempre fatto parte della sua vita.

Giorgina è stata una tifosa accanita della sua squadra anche quando ha militato in Serie D, Serie C e confessa di essersi emozionata tantissimo quando è risalita e ha avuto nuovamente splendore.

Il fisico perfetto

Quando la Reggina è passata in Serie B, davanti ai suoi occhi sono apparsi tutti i momenti della sua infanzia e della sua giovinezza passati al fianco degli amaranto suscitando in lei delle lacrime e tanta nostalgia.

La donna è molto seguita sui social e spesso fa impazzire i suoi fan sfoggiando tutto il suo sex appeal data la sua forma fisica perfetta così come si può notare in un ultimo post pubblicato su Instagram.

In attesa dell’arrivo dell’estate, Georgina ha pubblicato una foto in cui indossa un costume da bagno intero rosso, sponsorizzando una ditta di costumi da bagno Made in Italy mostrandosi in perfetta forma a tal punto da far girare la testa a tutti i suoi followers che ancora una volta l’hanno riempita di complimenti.