Juventus, sfuma l’obiettivo di mercato: arriva il rifiuto che cambia tutto

Per ritornare a competere per il titolo, dopo due quarti posti consecutivi, la Juventus si affida al mercato dalla quale attingere ai giocatori giusti per rilanciare il progetto bianconero.

Non sempre le cose vanno, però, come sperato e un obiettivo della Vecchia Signora rischia di sfumare clamorosamente.

Ad allontanare i bianconeri ci ha pensato proprio il calciatore con parole che lasciano poco spazio ai dubbi.

Un mercato per rilanciarsi: Pogba e Di Maria in attesa di Zaniolo

La Juventus vuole cambiare il trend delle ultime stagioni e per questo Cherubini e Arrivabene stanno lavorando in sintonia con il tecnico Allegri sul mercato. Max ha chiesto un centrocampista di spessore ed è arrivato, o meglio tornato, Paul Pogba a parametro zero. Stessa formula utilizzata per Angel Di Maria, svincolatosi dal Paris Saint Germain, e che ha preferito i bianconeri alla corte del Barcellona. La Juve, però, non intende fermarsi qui. Nelle ultime settimane, infatti, si sono susseguite sempre più le voci che vorrebbero Nicolò Zaniolo a Torino. Le due società non hanno ancora trovato un accordo e, al momento, non sembrano nemmeno particolarmente vicine a trovarlo. Per i giallorossi Zaniolo è sacrificabile ma solo per una cifra ritenuta congrua. Con ogni probabilità i colloqui andranno per le lunghe. In dirittura d’arrivo, invece, l’approdo di Andrea Cambiaso dal Genoa. L’affare era in stallo a causa dei dubbi di Radu Dragusin, difensore di proprietà della Juventus, di trasferirsi al grifone. Il classe 2002 ha deciso di accettare i rossoblu e la situazione sembra essersi finalmente sbloccata.

Il giocatore si chiama incredibilmente fuori: ha deciso di restare al suo club

Tra le tante trattative portate avanti dalla Vecchia Signora ce n’è una che sembra destinata a non concretizzarsi. Dopo lunghi corteggiamenti anche per questa stagione sembra che le strade di Jorginho e della Juventus non si incontreranno. Il centrocampista italo-brasiliano è nel mirino dei bianconeri dall’approdo in panchina di Sarri, ma anche Pirlo e Allegri l’avrebbero preso volentieri.

A chiudere la porta al trasferimento, però, è stato lo stesso Jorginho che dal ritiro del Chelsea ha dichiarato di voler rimanere in blues: “Sto molto bene qui e naturalmente mi piacerebbe restare. Ma come sapete succedono molte cose e non possiamo mai sapere. Ma ho un contratto e amo stare qui, quindi non penso di trasferirmi da nessuna parte“.